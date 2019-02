Nauert rechazó nominación a embajadora de EEUU ONU por tener empleada ilegal

Washington, 17 feb (EFE).- La decisión de Heather Nauert de rechazar ser nominada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, como embajadora ante la ONU se debió aparentemente a que tenía una niñera que, aunque estaba legalmente en el país, no poseía la visa de trabajo apropiada, informó hoy el diario The New York Times (NYT).

El rotativo, que citó a personas familiarizadas con el caso, indicó que pese a que Trump había anunciado como su candidata a Nauert, quien había trabajado como portavoz del Departamento de Estado, su nominación no había sido formalizada.

La versión, basada en dos funcionarios de la Administración, agrega que el proceso de nominación se estaba llevando a cabo sin una verificación de antecedentes completa.

El NYT relata que incluso el Departamento de Estado no había presentado los documentos necesarios al Senado (controlado por el Partido Republicano) que debía ratificar la nominación de Nauert.

Nauert anunció este sábado la retirada de su nominación por razones familiares, según informó en un comunicado, Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado.

Palladino agregó que Trump hará "pronto" un anuncio con respecto al embajador de EEUU ante Naciones Unidas, puesto que ocupó Nikki Haley hasta finales del año pasado.

Nauert, citada en el comunicado, agradeció a Trump y al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, su confianza por considerarla para el cargo.

"Sin embargo, los últimos dos meses han sido agotadores para mi familia y, por lo tanto, es en el mejor interés que retire mi nombre de la consideración", señaló Nauert, quien consideró "uno de los mayores honores" haber servido durante los últimos dos años en la Administración Trump.

Pompeo, citado en el mismo comunicado, destacó que Nauert desempeñó sus funciones con "una excelencia sin igual", al tiempo que acogió con "gran respeto" su decisión.

Nauert, de 48 años, llegó al Departamento de Estado de la mano del entonces secretario Rex Tillerson en abril de 2017, y entre abril y octubre del año pasado también ejerció como subsecretaria para Asuntos Públicos.

Además, trabajó durante años como periodista para los canales Fox y ABC, y anteriormente ejerció como consultora en temas de salud, según su perfil en la web del Departamento de Estado.