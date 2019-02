Muñiz: "Mientras vayamos ganando no miro si estamos en un puesto o en otro"

Majadahonda , 17 feb .- Juan Ramón López Muñiz, técnico del Málaga, afirmó que no mira el lugar que ocupan en la tabla pese a que su equipo ha terminado la jornada en puestos de ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español.

"Tenemos que intentar sumar de tres en tres cuando podamos, llegar al final de temporada lo mejor colocados. Mientras vayamos ganando no miro si vamos en un puesto o en otro. Moralmente el equipo está bien, trabaja y compite bien. Hay que estar muy satisfechos", dijo.

"Esto es muy largo, es difícil, es duro. La categoría está igualada, hay partidos tensos hasta los últimos segundos. El equipo ha dado la cara en un sitio difícil, complicado para jugar. Había que hacer un partido muy práctico porque el campo no dejaba para más y estuvimos francamente bien", declaró también tras el triunfo por 0-1 ante el Rayo Majadahonda.

El entrenador consideró que en el campeonato hay mucha igualdad y destacó que el cuadro malagueño 'está compitiendo a buen nivel': "Hay que mantener la regularidad, ser efectivos y prácticos para en campos complicados como este intentar sacar el partido adelante a base de mucho esfuerzo y sacrificio. El equipo ha completado un buen partido para conseguir los puntos".

"El vestuario está bien y lo estamos viendo todas las semanas. Cada semana vemos lo difícil que es sumar de tres en tres. El equipo compite bien, trabaja bien. Hoy ha rentabilizado bien el gol que ha marcado y es para estar satisfechos. Han tenido que hacer un gran esfuerzo", indicó asimismo.

El técnico también se refirió al estado del terreno de juego: "No era fácil. Era un partido en los que los dos equipos presionan y lo hacen bien. El balón iba muchas veces botando, tenías que hacer un control y a veces necesitabas un toque más para que no se fuera. Otras no podías ser preciso. Pero estaba igual para los dos equipos y hay que adaptarse a todos".

En cuanto a los nombres propio,s opinó que era un buen momento para darle la titularidad al ruso Yehven Selezniov a fin de que pudiera tener minutos, afirmó que Dani Pacheco estuvo a 'buen nivel' y habló de la vuelta de Luis Hernández tras varios meses lesionado: "Es una buena noticia. Ha superado una lesión que no era fácil, era complicada. Ha echado muchas horas, ha podido participar y tener sus primeros minutos. Estamos satisfechos".

Por otro lado analizó el uso futuro del VAR en Segunda: "Cuando esté habrá los mismos problemas que en Primera. El fútbol siempre tiene polémica, debate, tertulia, diferentes opiniones. Eso lo hace interesante".

"Mas que nosotros tendrían que decir un poco los árbitros qué material les ayuda a ellos a poder decidir y a equivocarse lo menos posible. Los de fuera poco podemos hacer en ese aspecto", manifestó ante los medios.