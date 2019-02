Marchan con paraguas amarillos en San Sebastián contra el juicio del "procés"

(Actualiza la NA7084 con declaraciones de la hermana de Carles Puigdemont)

San Sebastián, 17 feb (EFE).- Miles de personas con paraguas amarillos se han manifestado este domingo por las calles de San Sebastián, convocadas por la plataforma Gure Esku Dago, para expresar su apoyo a los líderes independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo.

Los participantes en la protesta, algunos de los cuales portaban también prendas amarillas, han partido pasado el mediodía desde la plaza de Cataluña, tras una pancarta con el lema en euskera "Solución, democracia, libertad".

Entre los asistentes se encontraban numerosos representantes de Gure Esku Dago y de EH Bildu, entre ellos los parlamentarios vascos Maddalen Iriarte, Pello Urizar, Nerea Kortajarena y Jasone Agirre, así como la diputada en el Congreso Marian Beitialarrangoitia y el candidato a diputado general de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre.

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha secundado asimismo esta protesta, en la que han tomado parte representantes del PNV como el diputado Joseba Agirretxea y la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga. También han acudido representantes de sindicatos como ELA y LAB.

En la movilización, en la que se ha coreado alguna consigna aislada de libertad, se han exhibido cientos de paraguas amarillos bajo el sol que este domingo luce en San Sebastián y ondeado esteladas e ikurriñas.

En el momento en el que la marcha alcanzaba ya la avenida de la Libertad, antes de llegar a su destino final en el Boulevard, media docena de jóvenes con la cara cubierta con máscaras sujetaba una pancarta en euskera y catalán con el lema "Nos juzgan a todos", mientras salía junto a ellos abundante humo de color amarillo.

La manifestación ha terminado con un acto político en el que ha intervenido Montse Puigdemont, hermana del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha denunciado que se haya querido "silenciar la disidencia".

Montse Puigdemont ha tildado de "político" el juicio del "procés" y ha opinado que en esta causa "no solo se juzga a unos representantes del pueblo catalán sino a toda la democracia".

"Es preocupante que no se quiera resolver un conflicto político con diálogo y herramientas políticas" ya que lo contrario "está condenado al fracaso", ha agregado, al tiempo que ha opinado que en este "momento histórico" es necesaria la implicación ciudadana en la "defensa de los derechos civiles y políticos" y ha defendido las movilizaciones y denuncias "pacíficas" como una manera de "construir".

El portavoz de Gure Esku Dago, Angel Oiarbide, ha subrayado que "votar no es delito, que el derecho a decidir no es delito y que el derecho a la autodeterminación no es delito en una democracia asentada". "Lo que se ha sentado en la silla de los acusados en Madrid no son doce soberanistas sino la democracia en sí", ha denunciado.

La dirigente del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha subrayado, en declaraciones a los periodistas, que éste es un "juicio contra la propia democracia" y ha opinado que si "la democracia española fuera homologable debería hoy mismo dejar sin validez" este proceso judicial y poner "los presos políticos en la calle". "Lo que hoy están haciendo contra Cataluña mañana lo podrán hacer igualmente contra Euskadi", ha advertido.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha llamado a la movilización contra la "involución democrática" que, a su juicio, existe por parte del Estado que "pone en peligro las consecuciones políticas, sociales y económicas que este país ha logrado durante décadas".