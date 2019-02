Marcelino: "Vamos tener que plantar ajos en las porterías"

Valencia, 17 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, indicó en rueda de prensa, tras el empate sin goles cosechado por su equipo en Mestalla ante el Espanyol, que no se explica la mala fortuna de su equipo de cara al gol y bromeó al señalar: "Vamos a tener que plantar ajos en las porterías"

"No entiendo cómo llevamos nueve empates en casa, algunos de los cuales pudimos golear. Ante Celta, Leganés, Valladolid, Real Sociedad y hoy son partidos que no entiendes cómo no has ganado. Vamos a tener que echar ajos en las porterías para tener efectividad que es lo que nos está negando la victoria", comentó.

"¿Qué puedo yo pedir más a los futbolistas? En ningún partido en casa nos ha superado el rival. Duelen muchísimos estos dos empates seguidos en casa y más viendo el desarrollo de ambos partidos. Hay situaciones en el fútbol que son inexplicables como lo que nos está pasando a nosotros en la Liga", señaló.

"En ocho días, vimos dos partidos absolutamente iguales, con un problema que es evidente que nos impide sumar de tres en tres, que es la falta de efectividad de cara al gol. Cuando el balón no quiere entrar, va al palo o fallas ocasiones que normalmente van dentro. Es fastidiado porque es difícil de explicar", insistió

"Estamos muy tristes, porque vemos una vez más, y van muchas aquí en casa, que no somos capaces de transformar el dominio y la superioridad en resultados favorables", prosiguió.

Sobre la polémica acción del posible penalti a Wass que tras varios minutos de consulta no se pitó por un presunto fuera de juego previo, Marcelino confesó que no vio la jugada pero recalcó que no se está empleando bien el VAR últimamente.

"No he visto la jugada en la televisión, pero que yo sepa los fuera de juego no los revisa el VAR. Si hay penalti o no, no lo he visto. Pero si no hay fuera de juego, no tengo ninguna explicación. El VAR empezó muy bien pero esta semana, al menos, ves cosas que te extrañan un poco", recalcó.

"Como toda experiencia nueva necesita una mejora, pero el VAR se está quedando para los goles en fuera de juego. Si hoy no ha sido fuera de juego y ha sido penalti, algo ha fallado. La pregunta es si ellos lo están entendiendo bien cómo funciona respecto a los que nos explicaron a nosotros", dijo.

"El VAR hay que utilizarlo y no se utiliza. Este fin de semana he visto antes de nuestro partidos tres acciones en tres partidos diferentes que son para analizar. Dos penaltis y un gol", concluyó.