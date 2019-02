Gonzalo Arconada destaca el "histórico" triunfo de su equipo

San Sebastián, 17 dic (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad femenina, Gonzalo Arconada, destacó el "histórico" triunfo de su conjunto ante el Sevilla y la clasificación para la final de la Copa de la Reina, en la que le espera un Atlético de Madrid que es, a su juicio, "el mejor equipo" de la competición española.

"Yo no tenía dudas de que iba a estar en la final el Atlético. Habría sido una sorpresa que hubiera sido el Barcelona, que igual tiene mejor plantilla, porque es el Atlético el que tiene el mejor equipo como se ha visto en la semifinal esta mañana", dijo Arconada.

"Cuando han pitado el final me he llevado una alegría por la apuesta que hace el club por el fútbol femenino. Ha habido mucho esfuerzo para que este equipo progrese y conseguir este momento histórico como es la primera final, que espero que no sea la última que juegue, y hay que darle valor", declaró Arconada.

"Me siento como en una pequeña nube tras un partido intenso y complicado que se nos puso bien con nuestro gol, luego llego el que hicimos en propia portería y nos costó tener balón pero hicimos un cambio táctico y estuvimos mejor hasta el final", resumió el preparador realista al hacer balance del encuentro.

El rival en la final será un Atlético de Madrid con el que la Real deberá de enfrentarse dos veces en una semana en el mes de mayo, en liga y copa, pero el técnico blanquiazul no quiso extenderse mucho sobre esos encuentros.

Arconada señaló que "ya habrá tiempo" para pensar en ellos porque, resaltó, ahora es el momento de centrarse en la liga.

Agradeció, por último, el esfuerzo que hace la Real en la difusión del fútbol femenino, un deporte que no es, como recordó, "autosuficiente y no resulta fácil abrir Anoeta dos fines de semana aunque se están dando pasos importantes".