Fermín Cacho completa medio maratón: "Me he vencido a mí mismo"

Sevilla, 17 feb (EFE).- El español Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en los Juegos de Barcelona'92, vivió este domingo en Sevilla su estreno en la distancia de maratón, aunque se quedó a medio camino de los 42.195 metros.

Arropado por un nutrido grupo de corredores sorianos y guiado por el dos veces campeón mundial de maratón Abel Antón, ganador en Sevilla en 1999, Fermín Cacho disfrutó de su regreso a la competición después de 13 años sin correr.

"He visto que sí se puede, aunque para mí ha sido como correr la maratón entera cinco veces. Este año me he vencido a mí mismo. El próximo pasaré de media a entera", dijo tras cubrir la mitad de la distancia en dos horas, nueve minutos y 53 segundos.

El atleta soriano abandonó en el ecuador de la prueba satisfecho por la experiencia y agradecido por el apoyo recibido. "Todos me han apoyado", indicó.

Fermín Cacho aceptó el desafío que le lanzó Abel Antón, su amigo y embajador del Banco Santander, y se unió a un pelotón de corredores populares con la ilusión de cubrir los 42.195 metros en cuatro horas.

"Este ha sido mi primer contacto con la maratón, pero a partir de ahora habrá más retos. En la próxima no intentaré terminarla sino que la terminaré", advirtió.

Cacho explicó que "hasta la media" se sintió "muy bien", pero a partir de entonces empezó a "sufrir muscularmente".

"La culpa hay que echársela a alguien. Creo que la tiene mi entrenador, Abel Antón", bromeó.

"Ahora en serio, si de algo tiene la culpa es de que esté aquí y de que me haya puesto las zapatillas", sentenció.

Abel Antón puntuó "con un 6" a su amigo. "Lo importante es que ha vuelto a entrenar. Estoy seguro de que el año que viene la terminará".