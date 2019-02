Calleja: "Hoy supimos lo que hay hacer hasta el final"

Vila-real , 17 feb .- El técnico del Villarreal, Javi Calleja, afirmó, tras la victoria de su equipo por 3-0 ante el Sevilla, que el equipo supo hasta el final lo que tenía que hacer para sacar el partido adelante, tras una primera mitad brillante y una segunda en la que el rival les encerró en su campo.

"Este es el camino a seguir. Podemos sacarlo todo adelante con el apoyo de nuestra gente, que ha estado de diez y nos esta dando mucho", agregó Calleja.

El entrenador del Villarreal explicó que cuentan con jugadores de mucho nivel que debe soltarse y dar lo mejor a partir de ahora. "Si uno no se quita los nervios, la presión y no acompañan los resultados, no sale de ahí", indicó.

También indicó que la baja de Bonera por lesión es "una desgracia" porque se trata de "un líder dentro del equipo" y explicó que Mario Gaspar, Iborra o algún jugador del filial les pueden ayudar para cubrir su ausencia.

Agregó que en la segunda parte sufrieron porque el Sevilla es un equipo que puede dominar y generar peligro, por lo que destacó la contundencia del Villarreal en las dos áreas.