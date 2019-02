El Betis no halla premio a su acoso y el Alavés sigue sexto

Sevilla, 17 feb (EFE).- El Real Betis y el Deportivo Alavés empataron 1-1 en el Benito Villamarín, donde los verdiblancos se impusieron y fueron mejores, sobre todo en el segundo tiempo, pero no hallaron el premio a su acoso a la meta de un conjunto alavesista que se defendió con orden y sigue sexto, en puestos europeos.

En un choque competido en el primer tiempo y dominado por completo por los sevillanos en el segundo, el Betis desaprovechó la ocasión de volver a la zona europea pese a adelantarse en el minuto 15 por medio del argentino Giovani Lo Celso, al igualar el chileno Guilermo Maripán en el 28, pues en la segunda parte los locales se volcaron y tuvieron muchas ocasiones, pero no atinaron ante el gol.

En un choque entre dos estilos muy dispares, el de crear desde la posesión del balón en el caso bético y el más directo y a la contra del Alavés, ambos sabían lo que se jugaban, pues, en caso de ganar, los vitorianos se metían en zona 'Champions', cuartos, y el Betis desbancaría de la sexta plaza precisamente al cuadro vasco.

Después de naufragar en Leganés (3-0) y de reaccionar el jueves en Europa, cuando perdía 3-1 y empató 3-3 en Rennes, el técnico local, Quique Setién, hizo cinco cambios en el once (Pau López, Feddal, Bartra -tras su lesión-, Jesé y el mexicano Lainez), con su compatriota Guardado de carrilero zurdo por el lesionado Junior.

Su homólogo alavesista, Abelardo Fernández, mantuvo el 4-3-3 con un medio campo muy físico con Tomás Pina, el ghanés Wakaso Mubarak y el serbio Darko Brasanac, cedido por el Betis y sin la llamada 'cláusula del miedo', igual que el nipón Takashi Inui, que jugó en la derecha con Jony en la izquierda y el argentino Calleri arriba.

El duelo comenzó con ritmo e intensidad, con los vitorianos más dinámicos hasta que el Betis le cogió la medida al choque y, con el luso William Carvalho mandando en el centro y Lo Celso incisivo con sus pases, avisó primero por medio de Jesé Rodríguez ante un Alavés que también asustó con un centrochut de Jony que despejó Pau López.

A los 14 minutos, Jesé, muy activo aunque poco acertado en la definición, rozó el gol cuando remató solo en el área, pero el meta Fernando Pacheco desvió su tiro con la mala suerte para los vascos de que rebotó en un zaguero, en un mal despeje, y esto lo aprovechó Lo Celso para marcar cuando se cumplía el primer cuarto de hora.

Con el 1-0, el Betis siguió intentándolo, pero sin éxito en otra acción de Jesé, al sacar Maripán la pelota en la misma línea de la portería, aunque el Alavés no se desmoronó y halló el premio a su fe a los 28 minutos, al hacer precisamente el chileno el 1-1 tras desviar el balón a la red dentro del área a la salida de un córner.

Los verdiblancos, despistados en algunas jugadas a balón parado del rival, no acusaron demasiado el golpe, si bien los vitorianos pudieron desnivelar la balanza en el 33 en un zurdazo del ghanés Wakaso que Pau López mandó a córner, al igual que el Betis a cinco minutos del descanso, pero el mexicano Guardado disparó muy alto.

En la reanudación, el equipo andaluz salió con brío, dominó por completo el juego ante un cuadro babazorro ahora más retraído y que apenas generó ocasiones de gol pese a la movilidad de Calleri, muy solo arriba, mientras que el Betis atacó con mucha verticalidad y criterio, pero no supo aprovechar alguna de sus muchas llegadas.

El cuadro bético, con intensidad y lanzado por Sergio Canales y Lo Celso en las acciones ofensivas, más las incorporaciones del argelino Mandi o de Joaquín -entró en el 70 por Barragán-, gozó de una sucesión de ocasiones en las que le faltó precisión para marcar, como en un cabezazo al inicio de esta mitad del marroquí Feddal que salvaron entre Pacheco y la parte superior del larguero.

Aún así, no se desesperó pese a no atinar en oportunidades claras de Barragán; Jesé, que no aprovechó un error entre Pacheco y Laguardia tras caerle el balón en el área y robársela el meta; o en tiros desde la frontal de Canales y Carvalho; pero las opciones más claras de este periodo, una para el Alavés y otra para el Betis, llegaron en el minuto 90.

Así, Ximo Navarro tuvo en sus botas el 1-2, pero mandó fuera un servicio de Jony cuando era más fácil marcar, y a continuación, con el Betis volcado sobre la meta alavesista, Loren Morón cabeceó muy cerca de la portería un gran centro de Joaquín, pero Pacheco, magistral y en los dos intentos el punta bético, salvo el empate para su equipo.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Barragán (Joaquín, m.70), Canales, William Carvalho, Lo Celso, Guardado; Lainez (Loren, m.75), Jesé (Sergio León, m.64).

1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte (Adrián Marín, m.59); Darko Brasanac, Pina, Wakaso (Manu García, m.59); Inui (Rolan, m.83), Calleri y Jony.

Goles: 1-0, M.15: Lo Celso. 1-1, M.28: Maripán.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Guardado (m.12), Canales (m.43), Lainez (m.73) y Mandi (m.83), y al visitante Duarte (m.9).

Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 43.455 espectadores. Césped en buen estado. En los prolegómenos se homenajeó a los ganadores del Maratón de Sevilla.