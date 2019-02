Seleccionador argentino: "Laprovittola estuvo a punto de dejar el baloncesto"

Madrid, 16 feb (EFE).- En el día después de la hazaña del base argentino del Divina Seguros Joventut Nico Laprovittola, con 36 puntos y 50 de valoración al Kirolbet Baskonia en la Copa del Rey, el seleccionador argentino de baloncesto, Sergio Hernández, reveló a EFE que el jugador tras su etapa NBA estuvo "a punto de dejar el baloncesto".

Fue tras dejar los San Antonio Spurs, donde jugó 18 partidos con una media de 9,7 minutos, 3,3 puntos y 1,6 asistencias entre agosto y diciembre de 2017, al ser cortado al no tener un contrato garantizado habiendo varios compañeros en su puesto.

"En aquel momento estuvo a punto de dejar de jugar por no encontrar su lugar, sentirse mal", reveló Hernández en una conversación con EFE en Madrid, donde se encuentra presenciando la Copa del Rey y vio en directo la exhibición de su pupilo en la selección albiceleste, un Laprovittola que lidera la clasificación del trofeo al mejor jugador latinoamericano de EFE y la ACB.

- Pregunta (P): Ayer Nico Laprovittola estableció un récord de valoración en la Copa del Rey de 50 tantos, con 36 puntos, siete asistencias, cuatro rebotes y cuatro recuperaciones. Usted estuvo presente, ¿cómo describiría su partido?

- Respuesta (R): Fue increíble. Sigo la desde Copa hace muchísimos años, hemos tenido MVP de la Copa argentinos. Pero lo que pasó el viernes trasciende a los jugadores argentinos, ha superado la valoración de Tanoka Beard, 50 de valoración, 36 puntos.

Y un triunfo, que podría haber sido derrota y haber quedado como un récord que no servía para pasar, y eso no queda tanto en la historia. Eliminaron a un candidato a ganar la Copa y él tuvo una gran actuación.

Yo le conozco desde el minibasket y le he sufrido en las ligas argentina y brasileña, y recuerdo que cuando Gregg Popovich (entrenador de los San Antonio Spurs de la NBA) preguntó quién es este jugador fue tras un partido en Las Vegas en el que le hizo más de 30 puntos a Nigeria.

Pero igualmente, el de ayer fue el partido más increíble que le he visto jugar. No vi los 40 puntos del otro día (ante el Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa), pero no alcanzó la valoración de este viernes. Increíble, y sobre todo lograrlo en estos partidos donde no hay mañana, que es más difícil.

Baskonia históricamente ha hecho culto de su defensa, sabemos que con (Velimir) Perasovic hay que apretar en defensa, y sin embargo no hubo respuesta, lo intentaron defender con (Luca) Vildoza, con Marcelinho (Huertas), con (Darrun) Hilliard... Pero una vez Nico conecta los dos o tres primeros tiros, ya no puedes pararlo.

- P: ¿Le ha venido bien ir a Joventut?

- R: Él pasó un par de años difíciles, desde su ida a la NBA, que quizás pasó muy pronto, porque es lógico que cualquiera que pise la NBA y vea lo que es eso y tenga que volver a la realidad puede ser un golpe anímico importante. Es verdad que no encontraba su lugar en el mundo, le pasó en Baskonia, el viernes jugó contra sus ex y conociendo a Nico seguro que le ayudó a producir de esta manera.

Nico estuvo a punto de dejar de jugar por no encontrar su lugar, sentirse mal. Él y todos teníamos una expectativa tan alta, y esto te enseña un poco a que la expectativa hay que manejarla de manera correcta. Los fracasos y los éxitos en el baloncesto y en la vida dependen de cómo se manejen las expectativas

- P: Y eso que en los San Antonio Spurs sí que dispuso de minutos...

- R: Sí, lo que pasa es que no tenía un contrato garantizado, y cuando llegó el momento de garantizarlo, los Spurs tenían muchos jugadores en su posición y decidieron dejarlo fuera. Si no, se habría quedado en el equipo, porque al entrenador le gustaba y él se sentía cómodo ahí.

Me parece que es un ejemplo para esos jugadores que a los 23, 24 años los entrenadores les ponemos en lugares de híper héroes, y después, como la lógica es que tengan un periodo de transición y nosotros no queremos reconocer que nos equivocamos, decimos que el jugador no creció o que no dio el salto de calidad.

La realidad es que nosotros, y los periodistas también, nos apresuramos a poner jugadores en un lugar que todavía no es el momento de que estén. Si tienes la calidad, el talento y la capacidad de trabajo, siempre va a aparecer.

- P: En esta Copa también destacan otros jugadores argentinos, como Luca Vildoza (Baskonia), Nico Brussino (Iberostar) o Facundo Campazzo (Real Madrid).

- R: Yo vengo a la Copa cada vez que puedo, haya o no argentinos. Da la casualidad de que en esta Copa hay muchos, creo que salvo (Fede) Van Lacke y (Lucio) Redivo están todos los que están en España. Me parece una camada argentina interesante: Campazzo, Deck, Laprovittola, Delía, Brussino, Garino que no puede jugar todavía, Vildoza, Richotti aunque es un poco más grande.

Me parece una camada que ha dado un salto de calidad enorme y que permite ilusionarnos otra vez, juntándose con chicos que están en Argentina, con (Luis) Scola que sigue vigente. Nos genera mucha ilusión, para nosotros es muy importante que nuestros jugadores desembarquen en Europa y en equipos de este nivel

- P: ¿La sombra de la 'Generación Dorada sigue siendo alargada?

- R: La misma sombra que va a tener España cuando sea la hora de que los Gasol no vayan, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Navarro que ya no está... Son equipos de fiesta de guardar, como diría Serrat. Creerse que uno es potencia baloncestística porque tuviste una buena década a veces es un peligro.

Ni los argentinos, ni los españoles, tenemos el biotipo, ni las características, ni es el deporte número uno en nuestro país. Nosotros tenemos que trabajar mucho y remar mucho, eso hace que España y Argentina sean dos ejemplos muy grandes, que demostraron que con trabajo, organización, compromiso, se pueden lograr cosas que desde fuera parecen imposibles.

- P: Argentina está ya clasificada para el Mundial de China 2019 pero tendrá una 'ventana' en febrero contra Puerto Rico y Estados Unidos, ¿oportunidad para dar minutos a los jugadores del campeonato local?

- R: También traemos algunos jugadores de aquí como Brussino, Redivo y Delía. Descansan Laprovittola, los de Euroliga que no pueden y Scola porque está jugando en China. Pero tanto Laprovittola como Scola estaban disponibles, querían ir, fuimos nosotros los que decidimos que no vinieran.

Vamos contra un equipo necesitado de ganar que es Puerto Rico, y a Estados Unidos, que estará enojado porque le ganamos el anterior partido. Todo es experiencia, y nuestra idea es ir a ganar aunque llevemos un equipo con menos efectivos, y terminar primeros en la zona.

- P: ¿Qué sensaciones tienen de cara al Mundial?

- R: Estamos entusiasmados, iremos con dos objetivos: llegar lo más arriba posible, y que eso nos dé la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, porque ahora el Munfial da el pasaje a los Juegos.

Campeones del mundo no creo que vayamos a ser, pero hay una posibilidad de ser el segundo de América detrás de Estados Unidos y tener el pasaporte a unos Juegos más. Mucha gente piensa que es habitual que Argentina o España se clasifiquen, y no es nada fácil clasificarse. Pero tenemos buenas sensaciones.