Richotti: "Nos vamos con la cabeza alta"

Madrid, 16 feb (EFE).- El escolta argentino del Iberostar Tenerife Nico Richotti dijo tras perder la semifinal de la Copa del Rey contra el Barcelona Lassa por 92-86 que se van de la competición "con la cabeza alta" y "tranquilos" por el desgaste realizado durante el encuentro.

"Nos vamos con la cabeza alta, un desgaste muy grande en los últimos siete u ocho minutos, es verdad que durante todo el partido el Barça dominó, pero creo que podemos irnos a casa tranquilos", manifestó el exterior argentino del Tenerife.

El conjunto canario llegó a perder por más de 20 puntos, pero recortó en el último hasta estar a cuatro tantos, cuando una falta de Nico Brussino sobre Pau Ribas que provocó la segunda técnica por protestar al entrenador Txus Vidorreta y la consiguiente expulsión.

"Dimos lo que nos quedaba para tratar de remontar el partido hasta el límite, esa última falta que nos pita nos acaba de matar, pensábamos que Nico robó bien el balón, el árbitro consideró que no, y era nuestra última oportunidad para ganar o forzar la prórroga", explicó Richotti sobre la acción.

"Vienes remontando cuesta arriba mucho rato, mucho desgaste, y eso es la última espina. No sé si fue falta o no, nosotros creemos que no. Habrá que seguir", finalizó el exterior argentino del Iberostar Tenerife.