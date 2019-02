Piqué: "Para el martes debemos mejorar, si no lo pasaremos mal"

Barcelona, 16 feb (EFE).- El central Gerard Piqué reconoció que el Barcelona jugó un "mal partido" en la victoria contra el Valladolid (1-0) y admitió que, si no mejora, lo pasará mal en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon.

"No hemos jugado bien. No ha sido un gran partido, ni mucho menos. La única buena noticia ha sido la victoria. Las sensaciones no han sido buenas, debemos mejorar. Para el martes debemos mejorar. Si no, lo pasaremos mal", advirtió tras el encuentro disputado en el Camp Nou.

A pesar de la semana de descanso de que gozó su equipo, Piqué reconoció que no encontraron "las sensaciones" que querían antes del encuentro.

"El tener más el balón, que el balón vaya más rápido, hace que tengamos más control. En el segundo tiempo hemos tenido más ocasiones, aunque no hemos sido el Barça que queremos ser", lamentó.

Sobre el penalti en el primer tiempo que acabó con gol de Messi, Piqué señaló que fue claro: "A mí me tocan por detrás, me desestabilizan y me caigo. Tal y como lo he sentido yo, era penalti".