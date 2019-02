Pesic: "Jugamos 35 minutos perfectos, después perdimos la concentración"

Madrid, 16 feb (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, el serbio Svetislav Pesic, declaró tras lograr el pase a la final de la Copa del Rey tras derrotar por 92-86 al Iberostar Tenerife que su equipo jugó "35 minutos perfectos" pero admitió que luego "perdió la concentración", lo que llevó al rival a acercarse a cuatro puntos.

"Jugamos prácticamente un partido muy completo, perfecto, no se puede jugar mejor, 35 minutos con defensa y ataque, rebotes, rotación... Todos perfectos. Después perdimos la concentración, quizás porque el equipo empezó a pensar en mañana, e hicimos demasiados errores", señaló el técnico azulgrana.

Pesic apuntó que de estas situaciones hay que "aprender" pero elogió el "gran baloncesto" que hizo su equipo contra un rival "que compite siempre" como el Ibersotar Tenerife.

"Me gusta hablar más sobre los 35 minutos buenos que de los últimos cinco. Pensábamos que ganábamos y eso a veces pasa factura", añadió.

Respecto a la final de este domingo, contra el ganador del Real Madrid-Divina Seguros Joventut, Pesic dijo que su trabajo será "explicar cómo se juega una final" a sus jugadores.

"En el vestuario no he hablado, solo he dado un mensaje, que tenemos que prepararnos para mañana y será importante recuperarse esta noche para la final", señaló.