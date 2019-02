Pascual: "El encuentro de mañana es clave y espero que la afición nos apoye"

Barcelona, 16 feb (EFE).- El entrenador del Barça Lassa, Xavi Pascual, consideró que el encuentro de este domingo en el Palau Blaugrana frente al Kristianstad sueco "es clave" y lo tiene "marcado en rojo desde hace mucho tiempo".

En la previa del partido, el técnico azulgrana no quiso entrar en especulaciones con posibles resultados que podrían clasificar a su equipo directamente para cuartos de final mañana mismo si vence al Kristianstad porque, "primero hay que ganar y es un partido mucho más difícil de lo que la gente pueda pensar".

No ocultó que el resultado del encuentro entre el Vardar y Veszprém, que se juega este sábado, le interesa, si bien puntualizó que el partido importante se juega en el Palau: "Solo me preocupa mi equipo aunque ese encuentro nos afecta, pero no puedo hacer nada más. Tengo que tener la cabeza centrada en mi equipo".

Aunque el Barça siempre ha ganado al Kristianstad, no se fía Pascual del equipo sueco: "Ahora ellos han cambiado incluso de entrenador hace poco y nosotros no estamos en la misma situación cuando jugamos en su pista en la primera vuelta y tampoco en la del año pasado".

Asimismo recordó que, aunque el Kristianstad es colista del grupo, "se está jugando entrar en las eliminatorias de octavos de final y para ellos es fundamental" el partido de mañana.

"Llegará dispuesto a todo, a correr, a hacer defensas agresivas y para nosotros también es una verdadera final de cara a ser primeros de grupo", añadió.

Aunque para los aficionados azulgrana el nombre del campeón sueco puede que no les suene, el entrenador recordó el partido de la pasada temporada.

"Los que vinieron al encuentro del año pasado gozaron de un espectáculo increíble con dos equipos lanzados y mañana nos encontraremos de nuevo con un rival que nuca gira la cara, que no para de correr y necesitamos un Palau a tope y que el equipo esté más unido que nunca con la afición y que esta le empuje", zanjó.