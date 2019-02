Partido opositor culpa al presidente Buhari del atraso de comicios en Nigeria

(Actualiza con declaraciones del partido gobernante Congreso de Todos los Progresistas)

Abuya, 16 feb (EFE).- El opositor Partido Democrático Popular (PDP) acusó este sábado al presidente Muhammadu Buhari, al frente del gobernante Congreso de Todos los Progresistas (APC), de estar detrás del aplazamiento de las elecciones generales al próximo día 23 de febrero.

"Al instigar este aplazamiento, el Gobierno de Buhari espera privar de sus derechos al electorado con el propósito de asegurarse una baja participación en la nueva fecha", denunció el candidato a la Presidencia por el PDP, Abubakar Atiku, en una declaración leída por su asesor de comunicación.

"Conscientes que el pueblo nigeriano está decidido a rechazarlos, están desesperados y harán todo lo que esté a su alcance para evitar el rechazo del pueblo nigeriano", enfatizó.

La Comisión Electoral del país (CENI) anunció esta madrugada, apenas cinco horas antes de que los centros de votación abrieran sus puertas, que los comicios generales se atrasaban una semana por problemas logísticos.

"Tras una cuidadosa revisión de la implementación del plan logístico y operacional, y dada la determinación de realizar elecciones libres, justas y creíbles, la Comisión llegó a la conclusión de que proceder con las elecciones según lo programado no es posible", afirmó el presidente de la CENI, Mahmood Yakubu.

Asimismo, la votación prevista el día 2 de marzo para renovar el Consejo de Gobernadores, las Cámaras Estatales y el Consejo del Territorio de la Capital Federal de Abuya se celebrarán el próximo 9 de marzo.

Pese a tachar de "inaceptable" este aplazamiento, Atiku pidió a los seguidores del PDP no caer en la provocación y mantener la paz, incidiendo en que si han sido capaces de tolerar cuatro años de mala administración, podrán aguantar unos días más.

"No reaccionéis a esta provocación con enfado, violencia o cualquier acción que pueda ser explotada por aquellos que no quieren que se celebre esta elección", instó el candidato, "mantened la calma. Vamos a superar esto. Uno puede posponer una elección, pero no puede posponer el destino".

Por su parte, el APC condenó también el retraso de estos comicios, noticia que calificó de "gran decepción" para ellos y sus seguidores, y señaló como principales responsables a los miembros del opositor PDP.

"Todas las principales encuestas demográficas creíbles han previsto la derrota del PDP, que necesitaba seriamente este respiro para orquestar más estrategias tortuosas con el fin de detener el impulso del presidente Buhari", afirmó hoy el portavoz de campaña, Festus Keyamo.

Más de 84 millones de nigerianos estaban llamados este sábado a las urnas para celebrar las sextas elecciones democráticas del país, en las que Buhari busca una difícil reelección tras incumplir sus principales promesas: erradicar la corrupción y sofocar la insurgencia islamista de Boko Haram en el noreste, entre otras.