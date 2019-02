Moreno apela al revulsivo de la Junta andaluza para ganar a un PSOE noqueado

Sevilla, 16 feb (EFE).- El líder del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado este sábado a su partido a salir "a ganar" las próximas elecciones generales con "el revulsivo de haber hecho historia" consiguiendo el Gobierno autonómico, frente a un PSOE-A "noqueado, desdibujado y sin capacidad de reacción".

Moreno, que ha presidido el primer Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A desde que es presidente de la Junta, ha criticado que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya estado "callada" ante "la humillación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus "concesiones" a los independentistas y "radicales".

"¿Dónde estaba el socialismo andaluz cuando un socialista hacía concesiones que nos herían a los andaluces y los españoles?", ha preguntado Moreno, quien ha recordado que dirigentes del partido como Felipe González, Alfonso Guerra o Guillermo Fernández-Vara sí salieron inmediatamente a manifestar "su estupor".

Sin embargo, ha denunciado que Díaz no ha dicho "ni una palabra" y que el socialismo andaluz "calla porque no es capaz de alzar la voz y no tiene la valentía suficiente".

Ha emplazado a Susana Díaz a decirle este sábado a Sánchez "por este camino no", ya que los dos socialistas participan en un acto conjunto.

Moreno ha arengado a los suyos para salir "a ganar" los comicios y ha asegurado que tienen la "ventaja" respecto a otros compañeros de venir de unas elecciones autonómicas y de "haber hecho historia".

"Tenemos más fuerza, más ilusión y más ganas que nunca", ha manifestado Moreno, quien ha explicado que desde esta tarde el partido ya empieza a trabajar con el Comité de Campaña, con reuniones para coordinar calendarios y actividades.

El PP andaluz comienza "un trabajo intenso" en coordinación con las ocho direcciones provinciales, con todos lo candidatos y con la dirección nacional, que irá marcando la estrategia de campaña, con la intención de comenzar una nueva etapa el 28 de abril en las generales y darle continuidad el 26 de mayo en las municipales.

Ha recordado que el PP ya ganó en Andalucía las últimas generales y ha advertido de que Pedro Sánchez si tiene opciones volverá a pactar "con Podemos, con ERC, con el PDeCAT o con Bildu".