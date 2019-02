Morata: "Hemos logrado tres puntos de oro, lo importante era ganar"

Madrid, 16 feb (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, dijo que los tres puntos sumados en Vallecas frente al Rayo son de "oro" y apuntó que "lo importante era ganar" antes de recibir la próxima semana al Juventus en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Atlético de Madrid ganó 0-1 al Rayo con un gol de Antoine Griezmann a los 74 minutos.

"Lo importante era ganar, lo demás daba igual. Hemos jugado un partido competitivo, con pocas acciones de juego, pero es lo que esperábamos. Parece fácil, pero es muy difícil", dijo Morata.

Frente al Rayo Vallecano reapareció dos meses y diez días después Diego Costa, que formó en los últimos minutos un tridente junto a Griezmann y Morata.

"Lo he visto muy bien y estoy contento que se haya recuperado ya. Es una gran persona, un amigo y le deseo lo mejor. Los tres nos hemos sentido bien, nos hemos organizado para tener espacios y creo que Diego Costa y Griezmann son de los mejores delanteros del mundo. Es fácil adaptarme a ellos y como último en llegar tengo que adaptarme yo", manifestó.

El delantero del Atlético también habló sobre el partido de Liga de Campeones frente al Juventus en el Wanda Metropolitano.

"El miércoles se para todo. La Juventus es un equipo al que respetamos, pero ellos a nosotros también nos respetan. Podría ser una final de Liga de Campeones porque somos dos grandes equipos", destacó Morata, que elogió a Cristiano Ronaldo, que fue compañero suyo en el Real Madrid.

"Es un grandísimo jugador, está en un buen estado de forma, pero en estos partidos da igual cómo se llega", apuntó Morata, que aún no se ha estrenado como goleador con el Atlético, pero está contento con su rendimiento.

"Hasta el momento he dado una asistencia, me han hecho un penalti que no han pitado y he marcado un gol que me anularon. No está mal", concluyó.