Míchel: "Si levanta el línea en la primera acción, se acaba la jugada"

Madrid, 16 feb (EFE).- Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', entrenador del Rayo, dijo este sábado que si en el gol de Antoine Griezmann, decisivo para la victoria del Atlético de Madrid, el línea señala fuera de juego en el primer pase sobre Álvaro Morata no existiría la segunda acción, que terminó en el 0-1 por un pase del atacante.

"La manera de competir ha sido muy buena y hay que seguir por ese camino. No es fácil ganar al Atlético de Madrid. Te concede muy poco y aprovecha la mínima ocasión. Contentos no estamos, pero sí satisfechos con el rendimiento y la actitud del equipo. Hemos sido capaces de minimizar el potencial del Atleti y hemos generado nuestras ocasiones de gol. Me voy satisfecho con el partido, no con el resultado", expresó el técnico en rueda de prensa.

"El gol viene en una jugada un poco... Está en fuera de juego Morata. Si hubiera levantado el línea es fuera de juego en la primera acción. Luego en la segunda, no. Es una derrota muy dolorosa, pero la manera de competir es lo que hemos hecho hoy", continuó Míchel, que abundó en el gol del Atlético.

"Es verdad que esa jugada el línea si ve que es fuera de juego y levanta la bandera se acaba la jugada y luego no hay segunda acción. Sí es verdad que la segunda acción es una jugada distinta y no hay fuera de juego. En la primera jugada sólo hay un punto de remate que es Morata y Abdoulaye despeja, luego él aprovecha la situación para meter el cuerpo, pero en esa primera creo que se puede levantar", insistió.

"No nos sentimos perjudicados ni beneficiados, pero sí en estas jugadas me gustaría que se concretara más. Hay distintos aspectos de esas jugadas de fuera de juego posicional o no que dan a la interpretación y no tenemos una referencia clara de por qué se pita una cosa un día y otro otra", añadió.

También fue preguntado por un posible penalti a Raúl de Tomás en el segundo tiempo. "No lo he visto. Me dicen que sí le meten un manotazo. No sé si es revisable o no. Lo tengo que ver. A nosotros nos ha tocado que nos revisen situaciones dudosas y hoy podría haber sido lo mismo", contestó Míchel.

Más allá de esas acciones polémicas, el técnico explicó que el "partido ha sido muy parejo y las mejores ocasiones" han sido del Rayo. "Era el partido que queríamos hacer y es el que hemos hecho; cerrar mucho las líneas de pase con Griezmann, Correa y Saúl por dentro, que tuvieran que jugar por fuera y ser fuertes en las jugadas de lateral y de estrategia. Hemos tenido tres o cuatro para mí muy claras, que no es fácil generar al Atlético de Madrid tanto peligro y ellos en una jugada aislada se llevan el partido", dijo.

También destacó el choque de Mario Suárez: "Ha hecho un gran partido. Es un jugador con muchísima experiencia y entiende muy bien el juego, a pesar de no estar en su mejor versión todavía, pero ante las bajas se tenía que poner más rápido de lo pensado en 90 minutos. Ha acabado muy cansado, pero ha tenido un gran rendimiento".

De la suplencia del peruano Luis Advíncula, Míchel valoró que "dentro de la plantilla" tiene "muchas alternativas". "Tito está entrenando muy bien, creía que por aspectos del juego de hoy le necesitábamos y ha hecho un gran partido", añadió.