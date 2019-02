Mario Suárez: "La sensación es mala, estoy fastidiado"

Madrid, 16 feb (EFE).- Mario Suárez, centrocampista del Rayo, declaró que la sensación por la derrota frente al Atlético de Madrid es "mala" y dijo que está "fastidiado" por su debut en Vallecas con resultado negativo (0-1).

El Atlético de Madrid ganó al Rayo con un gol de Antoine Griezmann a los 74 minutos. Mario Suárez jugó todo el partido.

"La sensación es mala, estoy fastidiado. Aún así estoy contento por el debut, porque me ha cautivado el ambiente", dijo Mario, que apuntó que hicieron un "buen partido".

"Hemos hecho todo lo que hemos entrenado durante la semana, pero el Atlético ha aprovechado sus oportunidades, aparte de esas dos jugadas polémicas. Han hecho su partido y les ha valido", señaló.

El centrocampista madrileño, que ha llegado al Rayo en este mercado de invierno procedente del fútbol chino, dijo estar "cansado" por el desgaste físico.

"Desde el primer día me han acogido fenomenal, me han hecho sentir como en casa y físicamente cada día estoy mejor. Me falta ritmo de competición y con los partidos lo voy a coger. Estoy agradecido por la confianza. A seguir trabajando. Quiero ayudar a conseguir la permanencia", afirmó.

Por último, Mario Suárez habló sobre su exequipo, que esta semana se mide al Juventus en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"La Juventus igual es un poco favorita. Ellos se sienten cómodos en ese papel, pero espero que pasen la eliminatoria", concluyó.