Luis León: "Es especial ganar en casa y delante del mejor del mundo"

Murcia, 16 feb (EFE).- Luis León Sánchez, como ganador; y el vigente campeón del mundo de fondo en carretera, Alejandro Valverde, como segundo clasificado, han sido los grandes protagonistas de la XXXIX Vuelta Ciclista a la Región de Murcia-Gran Premio Banco Sabadell y la lucha entre ambos le da más valor al triunfo del primero de ellos.

"Es especial ganar en casa y delante del mejor corredor del mundo", ha dicho el primero, mientras que el segundo, Luis León, muleño de 35 años e integrante del equipo Astana Pro Team, se ha mostrado agradecido a sus compañeros en la formación kazaja por trabajar para hacer posible su victoria.

"Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al equipo por lo hecho en estos dos días de competición, que se ha traducido en resultados pues ganamos primero con Pello Bilbao y luego conmigo", ha comentado aludiendo al desenlace de las dos etapas de la ronda murciana con finales en San Javier el viernes y en la capital del Segura este sábado.

El ganador de la general ha admitido que pasó "un mal momento" en la subida a la Cresta del Gallo, alto ubicado a poco más de 12 kilómetros de la línea de meta y en el que atacó Valverde.

"Lo solucionamos y pude ganar a Alejandro, quien hizo los dos últimos kilómetros a un fuerte ritmo y yo me puse a su rueda. Él se vació incluso más que yo en un tramo final en el que no pudimos hablar mucho porque íbamos muy rápido y tuve la suerte de llevarme la etapa y también la clasificación general", ha manifestado.

El de Mula se acuerda de los malos ratos que ha vivido meses atrás. "Tras caída en el Tour de Francia y el proceso de recuperación soporté momentos difíciles, pero me vuelvo a sentir bien y competitivo. Es especial y muy importante para mi cabeza ganar en casa y delante del mejor corredor del mundo", ha señalado, al tiempo que ha hecho público su deseo de "que lleguen más triunfos para el equipo".

Por su parte, Valverde, de 38 años y natural de las Lumbreras de Monteagudo, también ha valorado su segundo puesto y, por encima de eso, la fiesta que vivió el ciclismo regional.

"Da gusto que gane un murciano en Murcia, aunque no haya sido yo. Tenemos que estar contentos porque esta Vuelta goza de buenos ciclistas de la tierra y que dure", ha comentado el corredor que más veces ha ganado la ronda autonómica, hasta en cinco ocasiones, aunque en las dos últimas ediciones ha sido segundo, lo cual no es tan habitual en un triunfador como él.

"Las sensaciones son muy buenas y cuando hay dureza estoy con los mejores e incluso mejor que ellos", ha asegurado.

Además, ha admitido que "lucir el maillot de campeón del mundo en mi tierra ya es una victoria" y que está "cerca" de ganar, pues en la Vuelta a la Comunidad Valenciana acabo igualmente segundo.

"El pasado año vencía y en éste se me resiste", ha indicado un ciclista de primera clase y que muestra su carácter combativo siempre. "Arranqué en la Cresta del Gallo, pero Luisle arriesgó en la bajada, me alcanzó y luego me superó en la llegada", ha explicado.

Fue, sin duda, un espectacular duelo entre Sánchez y Valverde, como se ha encargado de indicar el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, presente en la Gran Vía Escultor Salzillo.

"Esta carrera es un referente internacional, con una organización de 10, un recorrido de 10 y los ciclistas murcianos estando en el top. El duelo entre Luis León y El Bala nos ha hecho vibrar a todos", ha señalado el líder del Ejecutivo autonómico en declaraciones a Onda Regional.