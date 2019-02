Laso: "Nuestro trabajo ha sido magnífico"

Madrid, 16 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en calificar como "magnífico" el trabajo de su equipo que le permitió ganar el partido al Joventut y conseguir la clasificación para la final de la Copa del Rey que disputarán este domingo contra el Barcelona.

"Estoy muy contento. Dieciocho equipos iniciamos para jugar una final y aquí estamos. Estoy orgulloso de los chicos. Nuestro trabajo ha sido magnífico, con dominio del rebote, buen balance asistencias-perdidas. Hemos fallado mucho pero aún así hemos ido ganando hasta por veinte puntos", dijo Laso.

"La sensación es que hemos sido dominantes en muchos aspectos del juego. El trabajo que ha hecho Fabien Causeur con Laprovittola ha sido magnífico, después ha entrado Jeff Taylor y Facu Campazzo, nos han crecido otros jugadores, pero le hemos frenado", añadió.

De cara a la final, el entrenador del Real Madrid comentó que motivar a sus jugadores es algo "fácil".

"Motivar a los jugadores para la final es lo más sencillo porque no hay que hacer nada. Es un partido grande que todo el mundo quiere ganar", indicó.

Laso habló del Barcelona. "Han crecido muchos sus jugadores y el entrenador está haciendo un gran trabajo. Es un grandísimo rival, juega con mucha agresividad. Es un reto para nosotros", resaltó.

El mal porcentaje en el lanzamiento no preocupa al técnico. "No dudo de mis jugadores, no dudo de Llull que ha hecho un 2 de 11 en triples ni de Rudy que ha hecho 1 de 11 en triples", finalizó Pablo Laso.