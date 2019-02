La familia de una adolescente que huyó a Siria pide ayuda al Reino Unido

Londres, 16 feb (EFE).- La familia de Shamima Begum, la escolar británica que junto con otras dos amigas viajó en 2015 a Siria para unirse al Estado Islámico (EI), ha pedido al Reino Unido que la ayude a volver a casa a pesar de que puede ser procesada.

Begum, de 19 años, está por dar a luz a un bebé fruto de su matrimonio en Siria con un radical islámico de origen holandés, pero ha pedido ayuda urgente al Reino Unido que poder regresar a su país.

La joven, del barrio londinense de Bethnal Green, abandonó su país cuando tenía 15 años junto con Amira Abase, también de 15 años, y Kadiza Sultana, que por entonces tenía 16 años pero que al parecer ha muerto en territorio sirio en un ataque aéreo ruso.

La familia ha declarado hoy a los medios que la joven es "totalmente inocente" y que tiene el derecho de vivir en "paz y seguridad" en el Reino Unido, si bien admitió en un comunicado sentirse "asombrada" por la falta de arrepentimiento de la chica.

En una entrevista con el diario británico "The Times", Shamima Begum habló por primera vez en Siria sobre su vida con el EI y contó que vio "cabezas decapitadas" en cubos de basura, pero que fue algo "que no me molestó" y que teme que el bebé que nacerá pueda morir como otros dos anteriores.

"El bienestar del bebé no nacido de Shamima es la principal preocupación para nuestra familia, y haremos todo lo que podamos para proteger al bebé que no tiene ninguna culpa de estos acontecimientos", agregó la nota de los familiares.

El ministro británico de Interior, Sajid Javid, ya ha indicado que se pueden presentar cargos contra la joven si vuelve al país.

En unas declaraciones a los medios sobre los combatientes islámicos que quieren regresar, Javid dijo: "Si tratas de volver, debes estar preparado para ser interrogado, investigado y posiblemente procesado".

La adolescente habló con un periodista del rotativo "The Times" en un campo de refugiados en Siria y relató que tuvo otros dos hijos en Siria pero que ambos murieron por aparente desnutrición.

En febrero de 2015, las tres chicas viajaron desde el aeropuerto londinense de Gatwick con destino a Turquía después de decirle a sus padres que salían de casa para dar un paseo.

Una vez en Turquía, las adolescentes cruzaron la frontera a Siria y, tras llegar a la ciudad de Al Raqa, permanecieron en una casa con otras mujeres que estaban por casarse con radicales islámicos.

Según Begum, días después de llegar a Siria ella se casó con un joven holandés de 27 años que se había convertido al Islam y estuvo con él hasta hace dos semanas, cuando abandonaron la localidad de Baghuz, el último territorio del EI en el este sirio.

El EI ha perdido la mayor parte del territorio que controlaba, incluidos Mosul en Irak y Al Raqa en Siria, aunque los combates continúan en el noreste sirio.