Se entregan 102 traficantes mientras sigue la campaña antidroga en Bangladés

Dacca, 16 feb (EFE).- Un total de 102 narcotraficantes se entregaron este sábado a las autoridades bangladesíes, durante un acto televisado, mientras continúa una campaña antidroga que desde mayo del año pasado ha dejado casi 300 muertos, según asociaciones de derechos humanos.

Los traficantes fueron trasladados en autobuses desde una casa segura en la que permanecían desde hacía días hasta una escuela de la ciudad de Teknaf, en el distrito suroriental de Cox's Bazar, mostraron las televisiones locales.

"Vosotros que estáis implicados en este negocio, si no lo abandonáis no seréis perdonados. Hemos endurecido las leyes, así que no podréis utilizar los vacíos legales, ahora debéis tomar una decisión", sentenció el ministro del Interior, Asaduzzaman Khan, presente en el evento, anunciado con días de antelación.

El inspector general de Policía de Bangladés, Javed Patwary, lanzó una "advertencia final" a los delincuentes, a los que instó a entregarse o hacer frente a la ley.

Los traficantes de metanfetamina, una clase de narcóticos conocidos localmente como yaba, como Mohammad Siraj se disculparon ante las cámaras y pidieron una amnistía legal.

"Pido por favor al Gobierno que nos conceda una amnistía a los que nos hemos entregado y que nos dé una oportunidad de volver a la vida normal", dijo Siraj.

Las autoridades bangladesíes se mostraron inflexibles, después de haber lanzado una campaña antidroga comparada por activistas con la operación impulsada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte.

"Después de que se hayan entregado, los casos presentados contra ellos seguirán su propio curso", afirmó el inspector general adjunto del distrito de Chittagong, Khandker Golam Faruq, a la cadena de televisión Somoy.

El grupo por los derechos humanos Ain o Shalish Kendra ha denunciado que al menos 292 personas han muerto entre mayo y diciembre del año pasado a consecuencia de la campaña antidroga.

Algunos de ellos fallecieron en custodia policial y la mayor parte en tiroteos con las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades atribuyeron la aparición de trece cadáveres con heridas de bala a disputas entre bandas rivales.

El distrito de Teknaf, al sur de Cox's Bazar y junto a la frontera con Birmania (Myanmar), es conocido en el país como el principal punto de tráfico de drogas y ha sido el más castigado por la campaña antidroga del Gobierno.

Sin embargo, no está claro si la actividad policial y de una ley que prevé penas de muerte para delitos relacionados las sustancias estupefacientes, aprobada el pasado diciembre, han afectado al comercio de drogas.

El cuerpo de élite policial Batallón de Acción Rápida (RAB) anunció ayer la captura de 100.000 tabletas de yaba y el arresto de cuatro narcotraficantes en un barco pesquero cerca de Cox's Bazar.