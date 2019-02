Cunillera sólo ve dos opciones el 28-A: o 'trifachito' o Gobierno con el PSOE

Barcelona, 16 feb (EFE).- La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha asegurado este sábado que sólo ve dos alternativas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril: o un "trifachito" con PP, Ciudadanos o Vox, como en Andalucía, o un Gobierno construido sobre la base del PSOE.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cunillera ha arremetido además contra la "obsesión compulsiva" con el artículo 155 por parte del líder del PP, Pablo Casado, ya que tiene "grabado en la frente" su intención de intervenir la Generalitat, pese a que está convencida de que no se dan y "nunca más" se volverán a vivir las condiciones que fija la Constitución para poderlo aplicar.

Cunillera, que no cree que el juicio a la cúpula del procés interfiera en la campaña electoral de las generales, ha defendido la vía del diálogo para resolver la crisis política en Cataluña: "O dialogamos o no hay salida. No puede haber una salida de vencedores y vencidos".

La delegada del Gobierno ha criticado que el PP prometa no pactar con los independentistas, aunque a la hora de la verdad no le haya importado, ha dicho, votar con estas fuerzas para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez, al rechazar los presupuestos generales del Estado.

En este sentido, ha recordado que el PDeCAT votó a favor de que la popular Ana Pastor fuera elegida presidenta del Congreso. "Sobre lo de decir que no gobernará nunca con algunos, Pablo Casado ya lleva mochila, pactó la presidencia del Congreso", ha advertido.

También ha resaltado que algunos grupos independentistas, en alusión a ERC, prometieron estar 18 meses en el Congreso y abandonarlo tras declarar la independencia y que aún siguen en la cámara, por lo que "no han cumplido su palabra".

"Si dices que quieres irte, que tienes un mandato para salir de España, y te presentas a las elecciones españolas, te tienes que presentar con todas las consecuencias, y cuando estás allá tienes la obligación de buscar el acuerdo y el pacto", ha apuntado.