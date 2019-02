Los claretianos encargarán a persona externa a la comunidad investigar abusos

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los Misioneros Claretianos de Cataluña han anunciado este sábado que encargarán a una persona externa a esta comunidad religiosa la investigación y revisión de los casos de abusos a menores en el pasado que están saliendo a la luz por el testimonio de exalumnos de sus centros de enseñanza.

El pasado día 13, el Colegio Claret de Barcelona apartó cautelarmente de toda actividad con menores al antiguo profesor y religioso claretiano Francesc Figueres tras la denuncia de un exalumno en las redes sociales por presuntos abusos sexuales cometidos hace 20 años, y comunicaron el caso a la Fiscalía.

Otros dos antiguos alumnos de colegios de los claretianos han denunciado hoy, en declaraciones a TV3, abusos cometidos por religiosos o profesores laicos cuando estudiaban en sus centros.

Así, Jordi, que en la actualidad cuenta con 49 años, ha acusado también al padre Francesc Figueras de haber abusado de él una noche en la que los alumnos de su clase habían salido de excursión.

"Recuerdo que me desperté y que me estaba tocando las partes intimas y noté que él se estaba tocando", ha indicado este antiguo alumno del Colegio Claret, que ha precisado: "Me estuvo tocando durante un rato, no fue cuestión de segundos. Yo no sabía muy bien que era todo eso y me quede paralizado durante la madrugada, hasta el día siguiente".

Otro exalumno ha denunciado por su parte que en el colegio de los claretianos de Sallent (Barcelona) un profesor que no era religioso abusaba de todos los niños de su clase.

"Nos ponía detrás de la mesa para hacernos preguntas sobre la lección y entonces aprovechaba para poner la mano por debajo de los pantalones y tocar la zona de los genitales", ha indicado este testimonio, que ha asegurado que toda la clase fue víctima de los abusos de este profesor, que tras pasar por los claretianos fue maestro de la escuela pública.

Tras conocerse estos nuevos casos, los Misioneros Claretianos de Cataluña han difundido un comunicado en el que expresan su "preocupación y firmeza ante cualquier caso de abusos a menores" y su "compromiso total en aclarar cualquier hecho que haya podido ocurrir en alguno de nuestros centros y que, siempre que se pueda demostrar, se asuman las responsabilidades pertinentes".

Han pedido por ello "a todos los que tengan informaciones referentes a esta cuestión o que crean que nos deben comunicar cualquier indicio, que se dirijan a nosotros a través del correo prevenim@claretians.cat o de cualquier responsable de nuestra institución".

Según el comunicado, el provincial de los Claretianos ha decidido encargar a uno de los miembros del gobierno provincial que se dedique prioritariamente a la atención a las comunicaciones que se reciban y que recopile todos los datos y testimonios disponibles.

"Como ya hicimos a principios de esta semana, los Misioneros Claretianos se comprometen a informar a Fiscalía de cualquier dato o indicio que pueda ser relevante para aclarar cualquier hecho relacionado con abusos a menores", señala esta comunidad, que ha hecho el mismo ofrecimiento a Inspección de Educación.

El provincial de los claretianos también ha decidido que una persona externa a la institución lidere este proceso de revisión, y a hacerle llegar "toda la información aportada por las personas que se dirijan a nuestra institución, siempre que se cuente con su consentimiento".

"Queremos atender cualquiera de estas informaciones con rigor y respeto a la intimidad y al proceso personal y doloroso que viva cualquier víctima. Hacerlo así requiere tiempo y pedimos disculpas si en algún caso no somos lo suficientemente rápidos en dar respuesta o ésta no responde a la expectativa de las posibles víctimas", asegura esta comunidad religiosa.

"Con estas medidas -indican los claretianos- se reitera el compromiso con la transparencia y la tolerancia cero ante los abusos y la preservación de la dignidad de las personas.