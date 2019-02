Artadi acusa al Estado de "franquista" y a Tajani de ser "una vergüenza"

Barcelona, 16 feb (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha acusado este sábado al Estado de ser "franquista", "corrupto" y "autoritario" por "reprimir a la disidencia política", y al presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, de ser "una vergüenza".

Así se ha expresado Artadi en el parlamento que ha hecho ante los más de 200.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, 500.000 según los organizadores, que se han congregado en la Gran Via de la capital catalana bajo el lema "la autodeterminación no es delito".

Después de que el PE anunciara este viernes que no autorizará la celebración de un evento el próximo lunes en el que iba a participar el expresidente catalán Carles Puigdemont, junto al actual president, Quim Torra, la consellera ha reclamado a los eurodiputados que "no claudiquen" ante "los viejos estados europeos".

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, ha asegurado "están pasando cosas terriblemente anómalas en este país" y al fascismo "no se le apacigua, al fascismo se le combate y se le destruye".

El diputado de Catalunya en Comú Podem en el Parlament Joan Josep Nuet, con una causa judicial abierta también en relación al procés, ha pedido "seguir con la unidad republicana porque solo la unidad nos hará libres y nos hará vencer".

La parlamentaria de la CUP Natàlia Sànchez ha llamado a "no olvidar" el referéndum del 1 de octubre y ha subrayado que "los derechos se defienden en las calles".

Algunos de los líderes soberanistas que son juzgados por el Tribunal Supremo y están en prisión preventiva han agradecido por Twitter la movilización.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reiterado, como ya dijo en su declaración en el Supremo, "votar no es delito, impedirlo por la fuerza sí", y ha dado las "gracias a todos por llenar de nuevo las calles de Barcelona, como siempre, de forma pacífica y cívica".

También el exlíder de la ANC Jordi Sànchez ha indicado que pese a llevar 16 meses en prisión no se siente "solo", y ha dicho a los manifestantes: "gracias por estar ahí siempre".

Desde Bélgica, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha aplaudido la imagen "de gente diversa, pacífica y solidaria movilizada contra la injusticia", que es la que quieren "censurar personajes" como el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha vetado su conferencia en la Eurocámara.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha agradecido a través de Twitter, desde Ginebra, "las imágenes de complicidad, autoestima, fortaleza y coherencia".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha parafraseado a Séneca para asegurar que los independentistas "no tienen miedo": "Tu poder radica en mi miedo y, si yo no tengo miedo, tu ya no tienes poder". EFE