Amat: "El grupo está con mucha rabia"

Madrid, 16 feb (EFE).- Jordi Amat, defensa del Rayo Vallecano, dijo este sábado, tras la derrota por 0-1 con el Atlético de Madrid, que su equipo está "con mucha rabia" porque "lo ha dado todo", ha tenido "ocasiones" para ponerse "por delante y al final en un rechace" le ha ganado el conjunto dirigido por Diego Simeone.

"Con el balón hemos estado muy bien. Veníamos pidiendo eso los últimos partidos y ha salido muy bien. Hemos tenido ocasiones para ponernos por delante, pero no ha sido así. Y al final ellos en un rechace se han puesto por delante", declaró en rueda de prensa al término del encuentro en Vallecas.

"La dinámica es muy buena. Hemos empezado el año 2019 muy bien. Si analizamos los dos últimos partidos, al final el Leganés nos marca por dos acciones de estrategia y el Espanyol en el último minuto. Hoy ha sido diferente. Yo creo que el equipo ha luchado contra uno de los mejores equipos de Europa", explicó.

"Lo hemos intentando y no ha salido bien, porque no hemos aprovechado las ocasiones. No hay que cambiar nada, sólo tener claro donde estamos y luchar cada partido como hoy. El carácter se ha visto desde el primer minuto hasta el final. La gente está contenta y el grupo está con mucha rabia, porque al final te quitan los tres puntos. Queríamos al menos sumar un punto", destacó.

De las polémicas del encuentro, Amat manifestó que no le gusta hablar de los árbitros: "Tienen una faena muy difícil, pitar delante de 22 jugadores que todos buscan el bien personal. En las imágenes se ve que puede haber un fuera de juego (de Morata en la primera jugada que origina luego el 0-1). No entiendo cómo no se ha revisado, pero los expertos sabrán si es fuera de juego".

"Estoy muy orgulloso del equipo, ha dado la cara en todo momento y ésta es la línea a seguir. Esa rabia que tenemos hoy sacarla para el siguiente partido", añadió.