Berlín, 16 feb (EFE).- La directora alemana Angela Schanelec ganó hoy el Oso de Plata a la mejor dirección por "Ich war zuhause, aber" ("I was at home, but").

El jurado de la presente edición del festival está presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, con el director chileno Sebastián Lelio entre sus miembros.