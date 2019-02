Vildoza: "No pudimos entrar en ritmo en ningún momento"

Madrid, 15 feb (EFE).- Luca Vildoza, jugador del Kirolbet Baskonia, no dudó en afirmar que su equipo no hizo un gran partido y no pudo "entrar en ritmo en ningún momento" en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Joventut.

"No hicimos un gran partido, no pudimos entrar en ritmo en ningún momento y nunca estuvimos al nivel que queríamos estar. Ellos se sintieron cómodos con el ritmo de Nico Laprovittola, tomaron confianza y no entramos en juego nunca", señaló Vildoza.

El base argentino expresó su estado de ánimo tras la derrota ante el Joventut.

"Duele, me da bronca. No estuve al nivel de intensidad que suelo estar. Baskonia no merece mostrar esta cara en este tipo de competición. Nos queda Liga y Eroliga, y tenemos que volver a nuestro nivel de intensidad", finalizó Luca Vildoza.