Víctor Fernández: "El Albacete lo está haciendo extraordinariamente bien"

Zaragoza, 15 feb (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha declarado este viernes que su rival de este sábado en el estadio de La Romareda, el Albacete Balompié, lo está haciendo "extraordinariamente bien" y que, por eso, es el líder de la clasificación.

"En 25 jornadas solo ha perdido tres partidos y eso no es casualidad. Su marcha es el resultado de una excelente planificación deportiva, de un excelente uso de los recursos humanos que tiene el entrenador, quien, a su vez, está haciendo un magnífico trabajo", ha añadido en rueda de prensa el preparador zaragocista.

Víctor Fernández ha analizado también que el conjunto manchego es "muy homogéneo y solidario", que arrancó bien la temporada y que aprovechó una buena primera vuelta, algo que considera "fundamental", para poder ascender ya que cree que sumar puntos en la segunda es más complicado porque los equipo con posibilidades económicas se pueden reforzar y los que no las tienen no.

"Está inamovible por su buen trabajo y hacer. Es un equipo ordenado en defensa, muy presionante, con ritmo y, sobre todo, con dinamita pura arriba, con jugadores que hacen muchísimo daño y que tienen capacidad para el gol. Es el que sumas más virtudes que el resto hasta el día de hoy", ha analizado.

Aún con todos estos méritos del conjunto albaceteño, Víctor Fernández se ha mostrado convencido de las posibilidades del Real Zaragoza para conseguir los tres puntos en litigio.

"A pesar de que hay un mundo entre ambos equipos, con una distancia en puntos fuera de lo normal, tenemos recursos futbolísticos para, en casa, ganar el partido que va a ser de poder a poder. Iremos a por los tres puntos y la victoria nos reforzaría muchísimo lo que estamos haciendo", ha destacado.

El preparador del conjunto 'blanquillo' ha explicado que si superan al Albacete será porque jueguen al fútbol, por intentar imponer su estilo y por ser un equipo dominante que obligue al rival, aunque ha matizado que tendrán que ser "más contundentes y efectivos".

"Mi obligación como entrenador es exprimir al máximo a mis jugadores y aún me queda para exprimirlos más. Tenemos que dar más continuidad al juego, tener tramos más largos de buen juego y ser más regulares", ha valorado.

A este respecto ha apuntado que para lograr la victoria van a tener que "arriesgar mucho", con delanteros que además "incomodan, presionan y se mueven", algo que es consecuencia "del buen trabajo que hacen, de que saben a lo que juegan y de qué es lo que quieren".

Por ello el entrenador maño ha calificado el partido como "batalla tremenda" y ha avanzado que tendrá "mucho ritmo", por lo que su equipo necesitará "velocidad y acierto" y que los jugadores den "el cien por cien y no reserven nada".

Víctor Fernández ha lamentado los problemas físicos que han sufrido en el último entrenamiento Alberto Soro y otro jugador que no ha querido desvelar y que le pueden condicionar la alineación frente al equipo de Luis Miguel Ramis. No bastante, ha querido darle carta de normalidad escudándose en que son situaciones del fútbol profesional y que si alguno no está en condiciones echará mano del equipo filial.