Trump asegura que la negociación con China va "extremadamente bien"

Washington, 15 feb (EFECOM).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que las conversaciones con China van "extremadamente bien", aunque remarcó que la clave es si se alcanza un acuerdo comercial, al comentar las negociaciones de esta semana entre una delegación estadounidenses y china en Pekín.

"Van extremadamente bien (...) Estamos mucho más cerca de lo que nunca hemos estado en este país para alcanzar un verdadero acuerdo comercial" con China, indicó Trump en una comparecencia en la Casa Blanca.

La delegación estadounidense, encabezada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, viajó a Pekín para una nueva ronda de conversaciones, tras la que fueron recibidos por el presidente chino, Xi Jinping.

Ambos equipos volverán a reunirse la próxima semana en Washington.

Los negociadores trabajan contrarreloj dado que Trump ha marcado el principio de marzo como fecha límite para un acuerdo, y ha advertido de que, de no producirse, elevaría los aranceles impuestos a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares del 10 % al 25 %.

"Me encantan los aranceles pero también me gusta que ellos negocien. Si logramos un acuerdo, no tendrán que pagar", afirmó.

El presidente remarcó que sería un "honor" retirar estos aranceles si finalmente se alcanza un pacto con Pekín.

La de esta semana en Pekín fue la tercera reunión cara a cara entre representantes de ambos países desde que Xi y Trump acordaran el pasado 1 de diciembre una tregua de 90 días, lo que significa que el plazo para cerrar un pacto comercial definitivo expira el próximo 1 de marzo.

Trump accedió en diciembre a suspender de forma provisional la subida los aranceles estadounidenses a estos productos chinos, pero advirtió de que seguiría adelante con su plan si no se cierra el acuerdo en el plazo estipulado.

No obstante, esta martes, el mandatario abrió la puerta a retrasar esta medida si los progresos registrados son sustanciales.