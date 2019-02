Ana Torroja: "Repetiría en 'Operación Triunfo', pero si viviera en España"

Madrid, 15 feb (EFE).- Confirmado por RTVE que el ente público baraja una nueva edición de "Operación Triunfo" para la próxima temporada, una de las primeras interrogantes en torno a la misma pasa por la continuidad como jurado de Ana Torroja, algo que la cantante no ha descartado en declaraciones a Efe.

"Volvería a repetir pero si viviera en España, porque el salto de México cada semana...", ha respondido la artista, que reside en este país latinoamericano desde hace años, pero que en los últimos meses pasó más tiempo en Barcelona por la grabación de su nuevo disco.

Torroja, que se encuentra de promoción de su primer tema inédito en tres años, "Llama", se declara "plenamente satisfecha de su paso por OT, un reto difícil", indica, al que llegó para sustituir a su colega Mónica Naranjo.

"No es como 'La Voz', donde tienes un papel más amable. El jurado de OT es estricto, serio y tiene que valorar sin apenas contacto con los concursantes. Luego estás en boca de toda la gente que se decanta por unos u otros", subraya.

Ella sintió esa presión cuando dos de los concursantes, María Villar y Miki, pidieron sustituir la palabra "mariconez" del tema que debían interpretar en una ocasión, "Quédate en Madrid", original de Mecano que el mundo conoció en la voz de Torroja, quien acabó abucheada por el público por su posición contraria al cambio.

"Creo que no me lo merecía. Los concursantes obviamente no sabían nada. Miki me dijo que solo querían hacer un homenaje. Le comenté que lo sabía y le di las gracias de corazón. Te das cuenta de la diferencia generacional, cosas que para nosotros son naturales y para ellos no. Lo que más me sorprendió es que no vieran esa palabra en su contexto. Nunca es y nunca fue un insulto dentro de ese contexto", insiste.

Por situaciones como la vivida en plató aquel día, reconoce que el paso por "OT" es "difícil llevarlo sin que te afecte emocionalmente".

"Yo tuve mis momentos, pero una vez que termina y ves que has salido airoso, te hace sentir muy orgulloso. Yo sé cómo soy y creo que la gente lo ha visto, mucho más simpática de como aparecía allí", afirma la artista entre risas.