Un testigo denuncia que una jueza de Reus le obligó a quitarse lazo amarillo

Tarragona, 15 feb (EFE).- Un testigo que debía declarar en el juzgado de lo social número 1 de Reus (Tarragona) tuvo que quitarse el lazo amarillo que lucía en la solapa por orden de la magistrada.

El hombre ha explicado a Efe que acudió al juzgado para declarar como testigo de la denunciante en un caso de impago de salario de una empresa de servicios a una empleada que había trabajado en su casa.

El testigo asegura que lleva siempre visible un lazo amarillo y que antes de entrar en el juzgado preguntó a los abogados si podía acceder así en la sala.

"No quería causar ningún problema a la denunciante y me dijeron que no afectaba para nada, que podía llevarlo", ha señalado.

Sin embargo, la juez le dijo que se lo quitara, "que no podía llevarlo", y aunque él pidió explicaciones de los motivos, la respuesta fue que "o me lo quitaba o no declararía".

El testigo decidió desprenderse el lazo "para no perjudicar a la denunciante", aunque pidió "que constara todo en acta" y la jueza aprobó esta petición "sin ningún problema".

A diferencia de esta juez, el Tribunal Supremo dijo ayer que no pondría "ningún obstáculo" a que los acusados del 'procés' puedan lucir y portar lazos amarillos en el juicio al considerarlos "un símbolo ideológico" y, como tal, está amparado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La Sala fijó criterio a este respecto a petición de Vox, que se quejó de que Jordi Sànchez portara en su solapa un lazo amarillo.