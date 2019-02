Al técnico Dépor no le "entra en la cabeza" la sanción al argentino Nahuel

A Coruña, 15 feb (EFE).- Natxo González, entrenador del Deportivo, se ha mostrado contrariado por la sanción de dos partidos al extremo hispano-argentino Matías Nahuel, que se perderá los compromisos con el Nástic de Tarragona este sábado y el Málaga el domingo de la próxima semana.

El Comité de Apelacion desestimó el recurso que había presentado el Deportivo y confirmó la sanción que había impuesto al jugador el Comité de Competición por "golpear a un adversario a la altura del cuello no estando el balón en juego", según recogió el acta arbitral del encuentro del pasado domingo con el Granada.

"Estoy intentando encontrar un calificativo que describa lo que siento y no hiera la sensibilidad de nadie y no lo he encontrado. Me da mucha, mucha rabia, viendo las imágenes, que (Nahuel) se tenga que comer dos partidos. No me entra en la cabeza", declaró el técnico.

En rueda de prensa, el preparador blanquiazul indicó que no sabe "el porqué" de las decisiones de los dos Comités dependientes de la Real Federación Española de Fútbol y añadió: "Una vez más, nos lo tenemos que comer con patatas".