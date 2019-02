Senador de EEUU : "El Estado Islámico en Siria e Irak está muerto"

Múnich , 15 feb .- El senador de EEUU Lindsey Graham, del Partido Republicano, aseguró este viernes que "el Estado Islámico en Siria e Irak está muerto", aunque advirtió de que los aliados no pueden retirarse aún y deben estabilizar la región.

Al intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un foro clave de política exterior y defensa que se celebra desde hoy y hasta el domingo, el senador republicano celebró que al grupo yihadista sólo le "quedan un par de kilómetros y una ciudad".

Se refería así a los avances de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), integradas principalmente por milicias kurdas, que hoy anunciaron que se han hecho con el control de la parte norte de la localidad de Al Baguz, último enclave en manos de EI en el este de la provincia siria de Deir al Zur.

"El EI está ahora destruido", sentenció el senador.

No obstante, Graham recalcó que la tarea de la coalición que encabeza EEUU frente al EI no ha acabado en la región y aseguró que le ha pedido a su presidente, Donald Trump, que no saque a las tropas del país porque "el EI puede volver".

"No repitamos en Siria los errores de Irak", apuntó.

El objetivo ahora debe ser estabilizar la región con la ayuda de una nueva coalición de países que cooperen en un "escenario posconflicto".

Según la agencia de noticias kurda Hawar, los milicianos que reciben el apoyo de la coalición internacional liderada por EE.UU. han conseguido dominar la zona septentrional de Al Baguz después de días de combates con los yihadistas.

Las FSD lanzaron hace una semana la batalla para expulsar definitivamente al EI de las últimas zonas que controla al este del Éufrates, lo que queda del "califato" que el grupo radical estableció en 2014 en Siria y en Irak.