Sánchez llama a las urnas frente a la "foto de la plaza de Colón"

Madrid, 15 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes a los españoles a las urnas en defensa de una España donde "caben todos", frente a la España de la "foto de la plaza de Colón" donde "solamente caben ellos".

"Esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón y lo que ha defendido este Gobierno", ha recalcado, tras subrayar que el pasado domingo, "cuando la derecha se manifestó en Colón, no lo hizo "en contra del independentismo en Cataluña, sino que decía aquello de que quiere echar a Sánchez".

En la comparecencia en Moncloa en la que ha anunciado elecciones generales para el 28 de abril, el presidente ha cargado contra la "derecha de tres partidos" y en especial contra Ciudadanos por su alianza con el PP y Vox.

"Me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo ponga a la ultraderecha, pero cada cual elige los amigos con los quiere ir", ha criticado.

Para Sánchez, el debate que se plantea en la campaña electoral es el de "qué España" defiende cada partido y qué futuro quieren dar al país.

En esa línea, se ha presentado como el referente de la España "constitucional", frente a la que "vive de la añoranza y de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor, todo lo contrario".

El presidente, que ha avanzado de esta forma el que será su discurso de precampaña, ha sostenido que el 28 de abril es una "buena fecha" para las generales, frente a la posibilidad de haberlas hecho coincidir con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, precisamente "porque es importante hablar de España y no mezclar debates".