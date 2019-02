Revilla propondrá a su partido el lunes concurrir a elecciones generales

Santander, 15 feb (EFE).- El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, va a proponer este lunes, 28 de febrero, a su partido concurrir a las elecciones generales, a las que los regionalistas cántabros se han presentado tres veces, la última en 2011 con él de candidato, algo que no podrá ocurrir el 28 de abril.

Revilla ha anunciado esa decisión a los periodistas en una comparecencia, convocada de urgencia, minutos después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril.

En sus 40 años de historia, el PRC se ha presentado tres veces a unas generales, la última en noviembre de 2011 con Revilla como cabeza de lista al Congreso, y no consiguió representación en ninguna de los dos cámaras. La primera vez fue en 1993 y en 1979 solo registró candidatura al Senado.

Revilla ha dicho que el PRC no puede dejar a sus votantes "sin urnas" el 28 de abril y cree que el partido aportará "un voto útil" para Cantabria, aunque aclara que él no puede ser el cabeza de lista porque no puede "por ley" -es el candidato a la Presidencia regional en los comicios de mayo-.

Ha asegurado que no se ha sorprendido de la decisión de Pedro Sánchez y tampoco de la fecha de convocatoria de los comicios nacionales, el 28 de abril, que es la "más lógica".

"No quedaba otra elección que convocar elecciones y tratar, el PSOE, de sacar rentabilidad de ese bloque organizado en España de todos contra el partido socialista, que le puede ser una baza importante", ha incidido.

Aunque la fecha no ha pillado por sorpresa al presidente cántabro, sí ha dicho que esta convocatoria altera los planes del PRC, que presentará a una persona "reconocida" para encabezar la lista, que en este caso no será él por pertenecer al Consejo de Gobierno.

Si el PRC logra representación en el Parlamento nacional y sus hipotéticos diputados fueran necesarios para la conformación de un Gobierno, Revilla ha anticipado que su apoyo dependería de lo que cada partido que aspire al Ejecutivo se comprometa a hacer con Cantabria.