Perasovic: "Es un duro golpe, pero han sido mejores"

Madrid, 15 feb (EFE).- Velimir Perasovic, entrenador de Kirolbet Baskonia, dijo que la eliminación de su equipo en la Copa del Rey ante el Divina Seguros Joventut supone "un duro golpe", pero reconoció que los verdinegros fueron mejores y merecieron el triunfo.

"Desde el primer momento han sido mejores, fue una salida mala nuestra y excelente de ellos y cuando un equipo coge una ventaja importante luego es muy difícil remontar", explicó en rueda de prensa.

Lamentó que sus jugadores nunca tuvieron la sensación de poder dominar a su rival.

"Cuando nos poníamos por delante, cometíamos tres errores seguidos y volvía a dominarlo", añadió el técnico croata, para quien el Joventut jugó un "excelente" partido "en todos los aspectos, empezando por Laprovittola, aunque todos tenían un acierto importante y siempre fuimos por detrás".

"En el último cuarto el partido estaba vivo y tomamos muchas decisiones rápidas y precipitadas que nos costaron el partido", añadió Perasovic, que recordó que el equipo catalán ha demostrado que puede ganar a cualquiera.

"No es un fracaso porque en la Copa puede pasar cualquier cosa, pero tengo tristeza por no mostrar nuestra mejor cara y la pelea que normalmente demostramos. Nos duele muchísimo y estamos tristes y no tenemos palabras para describir lo que sentimos, pero nos ganó un equipo que jugó mejor y al que hay que dar la enhorabuena", destacó.