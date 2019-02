Pasamontes: "Hay que dar valor a los gregarios del deporte y de la vida"

Madrid, 15 feb (EFE).- Detrás de las grandes gestas ciclistas y los grandes nombres siempre está la figura del gregario, el corredor trabajador que apoya al líder para que luzca en los momentos finales. El exciclista Luis Pasamontes se ha propuesto ponderar esa figura, no solo en el deporte, sino en la empresa y en la vida.

Pasamontes (Cangas de Narcea, Asturias, 1979) fue gregario en el ciclismo profesional entre 2001 y 2012, cuando defendió a líderes como el vigente campeón mundial Alejandro Valverde. Ya pasada la etapa profesional, se formó y descubrió que su relato deportivo interesaba en el mundo de la empresa. Fruto de esas conferencias, escribió 'El liderazgo del gregario', en el que amplía su relato.

"Descubrí que cuando hablaba de mi historia a gente del mundo de la empresa les parecía interesante y muchos incluso tomaban nota, cosa que me sorprendía. Creí conveniente reforzar la figura del gregario y busqué una estrategia, como casi todo en mi vida, para dar valor a los gregarios del deporte y de la vida en general", relata el exciclista asturiano en una entrevista con la Agencia EFE.

Su trayectoria incluye el Relax-Fuenlabrada español, el Unibet belga y el Caisse d'Epargne, hoy Movistar, con participaciones en el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Y cuando llegó la retirada, emprendió una carrera como conferenciante que le ha llevado a visitar un buen número de empresas, asesorar a equipos de fútbol profesionales como el Betis o el Lugo o lanzar un club de empresarios denominado 'The League of Gregarious', que utilizan el ciclismo para establecer contactos y preparar retos profesionales.

"Muchas empresas, al darles conferencias, me preguntaban si podía ayudarles a preparar retos. Un día saqué a dos grupos diferentes a que pedalearan para hacer pelotón. Se pusieron a hablar, a conocerse y preparar proyectos juntos. Me di cuenta que eso era muy potente", relata Pasamontes.

'El liderazgo del gregario' es un título contraintuitivo para un libro en el que quiere defender el valor del trabajo, y en el que cuenta aspectos muy personales de su carrera a los que añade una coda a cada capítulo con una aplicación de cada vivencia al mundo empresarial o profesional.

Entre ellas, resalta momentos muy curiosos, como cuando al acabar su etapa en el Unibet belga se decidió a llamar directamente a los responsables del Caisse d'Epargne para ofrecerse como corredor, algo nada habitual en el ciclismo, en busca de tener un hueco que finalmente consiguió.

"Lo cuento porque para mí será más fácil decir que vinieron ellos a por mí, pero no sería verdad", apunta Pasamontes, que considera que una de las claves que le acerca "los gregarios de la vida" es esa necesidad de buscar las oportunidades y no esperar a que lleguen ellas a uno".

"Quién me diría a mí que llamaría al mejor equipo del mundo y me diría que sí. Cuánta gente no habrá hecho esa llamada", agrega el exciclista, que relata en el volumen cómo la competitividad no solo existe entre los líderes, sino también entre los propios compañeros.

En su etapa en el conjunto español escoltó al actual campeón mundial, Alejandro Valverde, sobre el que no escatima elogios: "Fue una experiencia máxima, una persona súper humilde, un líder espectacular que siempre te agradecía, por un bidón, por una prenda de ropa", recuerda.

El actual campeón del mundo y ganador de la Vuelta 2009 cumplirá 39 años en abril, pero bajo el punto de vista de Pasamontes seguirá compitiendo "hasta que él diga". "Tiene la competición dentro, forma parte de su vida. En el equipo tenían que desprogramarle carreras, porque para él era muy difícil ir solo a rodar", relata.

En cuanto al futuro del ciclismo español, el asturiano ve como prometedores nombres como Enric Más, Marc Soler, Jesús Herrada, David de la Cruz, Omar Fraile o los hermanos Ion y Gorka Izaguirre, pero advierte que el ciclismo español no debe "caer en el error de buscar otro Valverde".

Con un pie en el ciclismo y otro en la empresa, Pasamontes da su opinión sobre la falta de apoyos en forma de patrocinios que sufre el ciclismo español, que solo tiene un equipo en la máxima categoría internacional.

"La ley de mecenazgo y la desgravación de impuestos debería ser casi de la totalidad en el patrocinio deportivo. Eso sería un aliciente para decirle a las empresas que no tienen excusas, que esto es rentable", finaliza Luis Pasamontes.