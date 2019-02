Paco López: "No estamos en una situación ni dramática ni límite"

Valencia, 15 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que nota en el entorno "emociones negativas" y recalcó que no están en una situación "ni dramática ni límite" tras haber ganado un partido de los últimos nueve, ya que en su opinión "queda un mundo".

"No sé por qué se está generando eso. El entorno está anticipando demasiadas cosas: si perdemos contra el Alavés y si perdemos, vamos a Vigo y luego viene el Madrid'. Eso genera emociones negativas, miedo, ansiedad, nerviosismo", dijo.

"Puestos a anticipar, ¿y si ganamos al Celta? Nos colocamos con treinta puntos", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

"Quedan muchísimos puntos por disputar. No entiendo que se genere esta ambiente de negatividad. Soy optimista por naturaleza y el equipo ha demostrado que está capacitado para hacer las cosas bien. Queda un mundo", recalcó.

El entrenador del Levante confesó que durante la última semana, marcada por el ingreso en prisión de Toño García, han trabajado el aspecto mental del vestuario.

"El equipo está mentalmente bien. Hemos trabajado ese aspecto por todo lo que se está generando en el entorno. Debemos ser valientes y atrevidos y hay que recuperar esas señas de identidad", indicó.

Paco López se refirió a cómo asume la situación de Toño García, en la cárcel desde el pasado viernes. "A través de su padre y su abogado transmitirle todo el apoyo. Él está bien dentro de la dificultad y los abogados están en ese proceso", declaró.

El técnico valenciano, que explicó que "no hay ningún dilema" en la portería y que tomará la mejor decisión "como con cualquier posición" del equipo inicial, descartó que el árbitro del choque ante el Celta en Vigo pueda estar condicionado por las quejas del club gallego durante esta semana.

"He dicho que soy un defensor de los árbitros, con una labor muy difícil en determinados ambientes y sometidos al juicio de todo el mundo. Si encima, le ponemos más trabas, allá cada uno. Nosotros no hemos sido muy beneficiados pero soy un defensor de los árbitros. No le va a afectar todo lo que se ha generado esta semana desde Vigo", concluyó.