Monteagudo: "Si te despistas, el Mallorca tiene velocidad para pillarte"

Lugo, 15 feb (EFE).- Alberto Monteagudo, entrenador del CD Lugo, ha advertido este viernes de que el Mallorca, al que visitará el domingo, es un equipo que rentabiliza los errores del rival porque tiene "velocidad para pillarte".

"Es un equipo muy ordenado y, si te despistas, tiene velocidad para poder pillarte. También tiene capacidad para asociarse, pero lo más importante es su manera de correr a los espacios y atacarte cuando te equivocas", apuntó en rueda de prensa.

El técnico consideró clave "no perder el balón tontamente" en Mallorca y abogó por "terminar las jugadas" y "ser más pegadores arriba fuera de casa", donde el Lugo aún no ha ganado con él como entrenador.

Respecto a las remontadas que ha concedido el equipo, que ha dejado escapar los 16 puntos en partidos en los que llegó a tener ventaja en el marcador, dijo que "en Segunda ir ganando es un tesoro" y sus jugadores deben defenderlo.

Además, repasó la última derrota, el pasado fin de semana ante el Zaragoza (1-2) en el Anxo Carro, un partido que ganaba al descanso (1-0) con un gol de Carlos Pita de penalti.

"Tenemos que ser más contundentes en las dos áreas, que fue lo que nos penalizó ante el Zaragoza (1-2) y no es normal haber metido solo un gol. He visto el partido otra vez y me daba cabezazos con la pared", confesó.

El técnico tendrá que cambiar la alineación por la baja del central José Carlos Ramírez, que había regresado a la alineación ante el Zaragoza, pero podrá contar con el uruguayo Hernán Menosse, que "ya está en dinámica" tras haber sido incorporado en enero, y con el lateral izquierdo Orest Lebedenko, que "cada vez está mejor, con más chispa".

Preguntado por la situación del equipo en la clasificación, con tres puntos de renta sobre las posiciones de descenso, afirmó que de los que están abajo, "el que mejor sepa convivir con la tensión" saldrá "ya sea antes o más tarde".