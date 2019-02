Laprovittola: "Hicimos el mejor partido de la temporada"

Madrid, 15 feb (EFE).- Nicolás Laprovittola, jugador del Divina Seguros Joventut, no quiso hablar del récord histórico de valoración en un partido de Copa que consiguió con 50 puntos y prefirió hablar de su equipo, que hizo "el mejor partido de la temporada" ante el Baskonia.

"Ha salido todo, lo importante es que hemos ganado, que el equipo ha jugado muy bien y que hemos tenido un carácter muy grande y esto nos tiene que alimentar para mañana", dijo Laprovittola.

El jugador se quitó méritos: "Siento que el equipo, todos, me han dado el mando del equipo, me dejan liderar, crear, jugar y divertirme en la cancha. No tengo palabras para explicar mejor lo que siento".

"El equipo se divertido y todo es más fácil cuando metes canastas y vas creciendo. Hicimos el mejor partido de la temporada, en el mejor escenario y pese a nuestra inexperiencia", añadió.

El base argentino siguió hablando del partido que les ha dado el pase a la semifinal.

"Vinimos acá a pasarlo bien y ganar, como siempre. Jugamos un poco mejor, sobre todo por el acierto que tuvimos. Hemos igualado el nivel físico de un equipo de Euroliga y eso habla muy bien de los jóvenes que tenemos en el equipo", subrayó.

Preguntado por el hecho de que ya es historia en un club histórico como el Joventut, el argentino siguió lanzando balones fuera: "El club tiene mucha historia y es difícil hablar de esto, estamos mejorando día a día y semana a semana. Es lo que importa. Lo de la historia se hablará más adelante".