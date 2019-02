Jagoba Arrasate: "El desplazamiento de la afición es un plus para nosotros"

Pamplona, 15 feb (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado sobre el próximo partido, que enfrentará este domingo a su equipo con el Numancia, que la presencia de un gran número de aficionados 'rojillos' en el estadio 'Los Pajaritos' supone "un plus" para los suyos.

"A ver si somos capaces de brindarles una victoria", ha indicado en la conferencia de prensa previa al encuentro, en la que ha considerado que el desplazamiento se produce porque la hinchada navarra "cree y se identifica con el equipo" y "le gusta lo que ve".

No obstante, ha asegurado, sobre el ambiente de ilusión que rodea al cuadro navarro, que el vestuario 'rojillo' es "muy cauto", ya que "sabemos cómo es esta categoría, quedan muchísimos partidos, nos ha costado mucho llegar y nos va a costar muchísimo mantenernos en esas posiciones".

Arrasate, que dirigió al conjunto numantino las tres últimas temporadas, ha indicado sobre el rival que es el equipo "con más posesión de la Liga, que se expone, que propone, que tiene el balón" por lo que ha asegurado que los suyos tendrán que estar "muy bien sin balón".

Según ha expresado, al Numancia le gusta "tener el control del partido". "Ahí se encuentran cómodos, y nosotros intentaremos incomodarles".

Además, ha admitido que regresar al estadio 'Los Pajaritos' será "especial, sobre todo en los prolegómenos, pero, a partir de que pite el árbitro, cada uno a lo suyo".

Ha aseverado que, de cara a este duelo, le preocupa que sus pupilos estén "al nivel de las últimas jornadas" y, así, "más allá de pensar en el Numancia, que es un rival diferente y tiene sus matices, intentaremos acercarnos a la versión del pasado partido".

En cualquier caso, ha incidido en que "un buen equipo" es el que es capaz de repetir un buen nivel del juego de un partido, en referencia al último choque disputado en el que el cuadro navarro se impuso al Sporting de Gijón (0-2) , y un "gran equipo, es el que hace eso varias veces".

Por tanto, ha apostado por "dar continuidad y mantener" ese nivel de juego, algo que, ha dicho, "cuesta y mucho".

El técnico vasco, que no podrá contar con el extremo Rubén García al padecer este una lesión en el recto anterior derecho, ha indicado que aunque Osasuna "no tiene un jugador de sus características, la idea -en referencia al juego- no va a cambiar".

"Hay que decidir qué es lo mejor para el equipo y a qué jugador damos entrada en esa posición", ha señalado al respecto para añadir que "podemos perder a Rubén García para un partido o dos, lo grave es que lo perdamos para más".

También causan baja segura para el encuentro los centrocampistas Luis Perea, al sufrir una rotura en el bíceps femoral, y Javi Martínez, que se encuentra en proceso de recuperación de su lesión desde diciembre del pasado año.