Iceta aplaude a Sánchez: "Ni aferrado al cargo ni supeditado al soberanismo"

Barcelona, 15 feb (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha aplaudido este viernes el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que adelantará las elecciones generales, una decisión que "demuestra que ni se aferra al cargo ni está supeditado al soberanismo" y que desmonta los "falsos argumentos de la derecha".

En una rueda de prensa en la sede del partido para valorar la decisión de convocar elecciones el 28 de abril, Iceta ha evidenciado su "orgullo" y "compromiso" de que el PSC ofrecerá a Sánchez un "apoyo contundente, total y absoluto a ese esfuerzo electoral".

"Con una sola decisión -ha opinado- ha demostrado que ni se aferra al cargo ni está supeditado al independentismo. Los falsos argumentos que la derecha ha ido difundiendo se han esfumado y han quedado relegados al rincón del rencor, el que ocupa la derecha española cuando se manifiesta en plaza de Colón... o de Oriente".

En esas próximas elecciones, según Iceta, se abren dos opciones "clarísimas": "O escenario de diálogo y progreso o escenario de crispación y retroceso", ha señalado, advirtiendo de que el socialismo afronta los comicios "saliendo a ganarlos bien".

Aunque ha lamentado que la "pinza de derechas e independentismo haya impedido la tramitación de los presupuestos generales", ha celebrado que la decisión de Sánchez ha sido "la más acertada", porque "no podemos perder más tiempo".

Ha reconocido que hace días que no habla "directamente" con Sánchez, pero ha dicho no estar sorprendido por su decisión y ha insistido en que "los que decían que se quería mantener a cualquier precio (en Moncloa) o que no quería bajar del avión, todas esas tonterías han caído como argumentos falsos que son".