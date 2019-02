Herrera pide acuerdos al ver "difícil" que algún partido logre 100 diputados

(Actualiza la NA5290 con más declaraciones de Herrera)

Santo Domingo de Silos , 15 feb .- El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afirmado este viernes que el adelanto electoral es "una oportunidad, no una solución" porque será "difícil" que, con la presentación de tantos partidos, alguno llegue a superar incluso los cien diputados.

Por esta razón, en declaraciones a los periodistas durante su visita al municipio burgalés de Santo Domingo de Silos, Herrera ha estimado que España necesita "más que nunca" grandes acuerdos, como los de la transición o el que impulsó la Constitución "entre las grandes fuerzas democráticas centradas y sensatas".

Ha considerado que el acuerdo de partidos que creen en España y los valores constitucionales es necesario porque "el futuro de España nunca se va a poder construir con quienes tienen como última intención destruir España".

En su opinión, Pedro Sánchez no puede reprochar a las fuerzas de derecha o de centro derecha que no se aprobara su borrador de presupuesto porque lo que ha ocurrido es que quienes le apoyaron en la moción de censura no lo han hecho ahora porque "era una enjuague".

En este sentido, ha afirmado que los "socios" que configuraron la moción de censura con Pedro Sánchez "no tenían una visión constructiva sino que querían desplazar de la Presidencia del Gobierno a quien había ganado las elecciones".

Herrera ha afirmado que confía en que de cara a las elecciones generales se hable de España y de los grandes problemas y "es de esperar que tomemos nota de lo que no puede repetirse".

De hecho, el presidente de la Junta de Castilla y León ha considerado que los ocho meses de gobierno de Sánchez han sido "tiempo perdido en dos años y medio de esta legislatura que no han sido buenos para España".