Fundación Franco recurrirá la exhumación para impedir "tropelía" del Gobierno

Madrid, 15 (EFE).- La Fundación Francisco Franco ha anunciado hoy que recurrirá el acuerdo definitivo de exhumación, que consideran el colofón de un proceso plagado de "ilegalidades y arbitrariedades", con el fin de que los tribunales "impidan" una "tropelía" que solo aumentará "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles".

En un comunicado, indica que lo hará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo para paralizar las "ilegalidades" que la asociación ha denunciado y esperan que "los magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley y en defensa de los derechos humanos y fundamentales" impidan "esta tropelía" que el Gobierno "alza como una victoria, sin serlo".

Reitera que la exhumación acordada por el Consejo de Ministros es ilegal "no sólo por lo que acuerda, sino por lo que no acuerda" y representa un "esperpento mayor" ya que "no respeta ni siquiera el propio procedimiento" que estableció el Ejecutivo con "el decretazo", que ahora trata de vender como "un éxito? y como "bandera de reclamo sanchista-podemita".

La fundación opina que "todo" el proceso "es una quimera" debido a que -argumenta- "se dicta el acuerdo de exhumación sin que el procedimiento haya terminado" y este "solo podría terminar si a la par que se acuerda la exhumación", el propio Gobierno, tal y como prevé la Ley 52 de 2007 que "modificó "vía decretazo", hubiera acordado la reinhumación.

Explica que el Consejo de Ministros sólo podría haber acordado dos resoluciones que pusieran fin al procedimiento.

La primera es que no se lleve a cabo la exhumación por carecer del permiso eclesiástico correspondiente al ser la basílica del Valle de los Caídos "un lugar sagrado" e "inviolable".

Y la segunda, que es la de "acordar la procedencia de la exhumación, traslado y reinhumación -todo en el mismo acuerdo-", de manera que "no cabe otra resolución que ponga terminación al procedimiento" salvo "el desistimiento, la renuncia, la caducada o la imposibilidad material".

A falta de conocer el texto final, la fundación tacha la decisión del Gobierno de "pantomima" con "fines electoralistas" y critica que lo anuncie el mismo día que convoca las elecciones generales.

Asimismo, recuerda que la familia Franco ha manifestado su oposición a la exhumación en reiteradas ocasiones en los tribunales y ha abogado, en caso de que se produjera, solo por una reinhumación en la cripta de la catedral de la Almudena.