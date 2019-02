Feijóo: España no merece estar paralizada hasta después del verano

(Actualiza la NA5183 con más declaraciones de Núñez Feijóo)

Santiago de Compostela, 15 feb (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes la convocatoria electoral para el 28 de abril ya que España "puede colapsar" y no merece estar "paralizada hasta después del verano".

Núñez Feijóo ha señalado que el presidente Pedro Sánchez ha antepuesto "otra vez" los intereses personales y de partido a los de los españoles, y ha recordado que el 26 de mayo, un mes después de la fecha elegida para los comicios generales, se celebrarán elecciones municipales, autonómicas en 13 regiones y europeas.

De este modo, ha insistido, lo lógico hubiera sido, en caso de convocar, hacerlo a la vez.

En cualquier caso, ha dicho que ha pesado más el interés de los dirigentes autonómicos y otros responsables socialistas "que no quieren compartir cartel" con Pedro Sánchez que el interés general, una cuestión que es un problema del Partido Socialista, pero no de los españoles.

"El presidente no entró de la mejor forma y en mi opinión tampoco se va de la mejor forma", ha afirmado Núñez Feijóo, que ha asegurado que España "no es un juguete ni el patrimonio de ningún político. Lamento la decisión pero intentaremos demostrar que hay otra forma de gobernar", ha dicho.

A su juicio, España "vive en la incertidumbre política" desde 2016, cuando Sánchez "obligó a repetir elecciones" y supuso "prácticamente un año perdido", y también desde 2018, con una moción de censura que lo ha llevado en 2019, "sin respaldo parlamentario", a tener que convocar elecciones.

"Si no puede gobernar, y es evidente que no puede, lo lógico es que por economía, estabilidad, haga elecciones cuando ya están convocadas, en mayo", ha dicho en alusión a los comicios municipales que se celebrarán el último domingo de mayo.

En cambio, ha lamentado, el presidente del Gobierno ha preferido, por "intereses personales y partidarios", paralizar el país desde hoy.

"Hasta junio el país estará paralizado y en julio habrá que construir gobierno, por lo que prácticamente desde ahora y hasta después del verano (...) España queda paralizada y los españoles no nos lo merecemos", ha señalado.

Ha recordado que Pedro Sánchez dijo primero que iba a convocar elecciones tras ganar la moción de censura y después emplazó a los grupos de la oposición "a esperar sentados hasta 2020"; ahora, esta mañana, ha convocado para el 28 de abril.

Frente a esta situación ha reivindicado un PP preparado para afrontar estas elecciones ya que, "hoy más que nunca es precisa una alternativa".

En su opinión, si el futuro gobierno fuese "más de lo mismo, esto es socialismo, nacionalismo e independentismo... entonces habría un grave problema en la futura gobernabilidad de España".

"Cuando se necesita a los independentistas, España se vuelve ingobernable y la única alternativa es un partido centrado y que ha gobernado en los peores momentos (en alusión al PP), que no tenga más pactos con los independentistas que el pacto con la Constitución de todos y que no tenga otro objetivo que acertar y no mantenerse ficticiamente unos meses o unos años en el gobierno", ha concluido.