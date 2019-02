El crítico Marcos Ordóñez se enfrenta al paso del tiempo en su nuevo dietario

Barcelona, 15 feb (EFE).- El periodista, escritor y crítico teatral Marcos Ordóñez se enfrenta al paso del tiempo en su nuevo libro, "Una cierta edad", un dietario que abarca de 2011 a 2016 y está lleno de reflexiones, artículos y momentos que reflejan "lo bello de las cosas" y aquello que "da alegría y vida".

Según el autor, ha escrito este dietario para "tratar de sujetar lo que se escapa del paso de los días, pensar con un poco de calma y correr en libertad", jugando con tonos y géneros diversos.

El paso del tiempo y el darse cuenta de que "cada día más es un día menos" fueron detonantes del dietario, pero como ha resaltado el propio autor, anécdotas como el "siéntese, abuelo" que le dirigió una joven en el metro también han sido decisivas para abrir los ojos ante el peso de los años.

Ordóñez ha afirmado que, en su opinión, libros como el suyo son memorias "con otra forma", mitad "autobiografía en clave íntima" y mitad "libro de horas (o deshoras), escrito y para ser leído de noche".

Los dietarios le gustan especialmente al crítico teatral, ya que "caben muchas cosas" y se construye "una gran riqueza de temas, formas y géneros sobre el papel". En sus palabras: "puedes empezar mil historias, y con un poco de suerte, alguna te sale bien".

De esta manera, dentro del libro el lector va a encontrarse desde microrrelatos y pequeños poemas hasta conversaciones entre extraños en la calle, "humoradas luminosas" e historias de infancia y adolescencia.

El actor Mario Gas, encargado de presentar el libro junto al escritor, ha definido "Una cierta edad" como un "libro joven", en el que "revolotea el adolescente que Ordóñez sigue siendo y proyecta una mirada vital y esperanzadora para con el mañana".

Gas recomienda "fervientemente" el libro porque "produce placer al leerlo" y cuando lo terminas "te da pena haberlo acabado" por las "reflexiones tan lúcidas y atentas que hace de lo que pasa actualmente".

Ordóñez ha confesado que en este libro ha procurado no hacer el "tonto", que para él significa "no ponerse estupendo" al escribir, ya que a los lectores "no les gusta que te pongas fino".

"Es un libro que te va descubriendo y adentrando en recovecos fantásticos y sorprendentes", ha asegurado Gas elogiando el trabajo de su amigo, de quien ha destacado su capacidad de hacer transitar al lector "por los mundos y atmósferas tan diferentes que pueblan su imaginación y su recuerdo".