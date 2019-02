Conservador proeuropeo dice que habrá dimisiones si May no retrasa "brexit"

Londres, 15 feb (EFE).- El diputado conservador proeuropeo Dominic Grieve, exfiscal del Estado, advirtió hoy de que varios miembros del Gobierno británico pueden dimitir si Theresa May no retrasa el "brexit" en caso de que no haya acuerdo para finales de febrero.

En unas declaraciones a la BBC, el parlamentario, la figura más destacada de los "tories" proeuropeos, dijo que varios integrantes del Ejecutivo, cuyos nombres no mencionó, han manifestado la inquietud a la primera ministra sobre una falta de acuerdo.

May sufrió ayer en el Parlamento un revés al perder por 303 votos frente a 258 una moción que pedía al Gobierno seguir negociando con Bruselas cambios en el tratado de salida de la Unión Europea (UE).

La moción no es vinculante sino simbólica, pero pone de manifiesto los problemas que tiene la primera ministra para controlar a los sectores más euroescépticos de su formación y conseguir una mayoría parlamentaria para sacar adelante su plan negociado con Bruselas.

La primera ministra negocia con la UE cambios en el acuerdo, especialmente la salvaguarda o "garantía" incluida en el texto para asegurar que no se levanta una frontera fija entre las dos Irlandas.

Según Grieve, varios miembros del Gobierno "hablaron directamente con la primera ministra para decirle que si para finales de febrero no hay un acuerdo presentado ante los Comunes, debemos extender (el artículo 50 del Tratado de Lisboa)", en referencia a retrasar el "brexit" más allá de la fecha señalada del 29 de marzo.

"Si la primera ministra se niega a eso, creo que afronta una elección muy difícil" puesto que puede darse una retirada "sin acuerdo, el no-acuerdo se concretará. Todo sería caótico", agregó.

"Mi opinión es que si ellos sienten que ella no toma los pasos necesarios, van a dimitir", aseguró.

Ayer en los Comunes, los euroescépticos criticaron la moción al considerar que aceptaba de forma implícita una enmienda anterior, aprobada en enero, que descarta abandonar la UE sin un acuerdo.

Los "tories" euroescépticos son partidarios de salir de la UE el 29 de marzo sea como sea, con o sin acuerdo.

La salvaguarda que May quiere modificar establece que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

May pide garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del "brexit" y durante el periodo de transición, que terminará a finales de 2020.