Borzakovsky anuncia una lista de once atletas para los Europeos de Glasgow

Moscú, 15 feb (EFE).- El entrenador jefe del atletismo ruso, Yuri Borzakovsky, anunció este viernes una lista de once atletas para los Europeos de pista cubierta de Glasgow (Reino Unido).

"Al principio pensábamos enviar unos 17 atletas. Pero algunos se negaron a ir, ya que son conscientes de que no tienen nada que hacer en el Europeo ¿Qué sentido tiene competir por competir?", dijo a la prensa al término de los campeonatos nacionales celebrados en la pista de atletismo del CSKA Moscú.

Borzakovsky recordó que en los últimos Europeos al aire libre en Berlín la delegación rusa estaba integrada por 29 deportistas, pero los resultados fueron peores que en los Mundiales de 2017, a los que acudieron diez atletas menos.

"A día de hoy tenemos dos líderes, María Lasitskene y Anzhelika Sidorova. El resto o estarán entre los finalistas o lejos de los ocho primeros", explicó.

Lasitskene, doble campeona mundial de salto de altura en Pekín y Londres, ganó este viernes el título nacional con una marca de 2,02 metros, empatada con la veteranísima Anna Chícherova, que se tuvo que conformar con la plata por tener un nulo más.

La saltadora, gran favorita al oro en la ciudad escocesa, tiene este año una marca de 2,04 metros, pero este viernes falló en su intento de superar el listón colocado en 2,05 metros.

En cuanto a Sidorova, registró una marca de 4,80 metros en salto con pértiga en el campeonato nacional, 30 centímetros más que sus rivales.

Borzakovsky recordó que la Federación Rusa de Atletismo (FRA) no es quien tiene la última palabra sobre quién puede participar en competiciones internacionales.

Se refería a la Junta de Revisión de Dopaje de la IAAF, que ha dado el visto bueno a las solicitudes de 42 atletas rusos para participar en competiciones internacionales como atletas neutrales en 2019.

Muchos de ellos no viajarán a Glasgow porque están lesionados o no cumplen con la normativa, mientras que otros que en los Nacionales rusos destacaron, como Alexandr Menkov, que logró 8,22 metros en salto de longitud, no pueden competir fuera de Rusia por estar bajo sospecha.

Tampoco competirá en los Europeos Serguéi Shubenkov, campeón mundial de 110 metros vallas en Pekín (2015) y plata en los Mundiales de Londres (2017) y en los Europeos de Berlín (2018).

Desde hace cinco temporadas, Shubenkov se abstiene de competir en invierno y centrará toda su preparación en los Mundiales de Doha, que se disputarán a finales de agosto y principios de septiembre.

También viajarán a Glasgow Iliá Ivaniuk, bronce en los Europeos de Berlín en salto de altura; Alexéi Fiódorov (triple salto); Gueorgui Gorókhov (pértiga); Olga Mullina (pértiga); Polina Miller (velocidad); María Aglitskaya (100 metros vallas); Yegor Nikoláyev (1.500 metros); Maxim Afonin (peso) e Iliá Shkurenev (combinadas).

Al igual que ocurre desde que el atletismo ruso fue excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los atletas de este país tendrán que competir en calidad de neutrales y, aunque logren la medalla de oro, no podrán escuchar su himno nacional ni ver cómo se iza la bandera tricolor en su honor.

En diciembre pasado el Consejo Directivo de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) mantuvo la suspensión sobre Rusia, aunque la FRA tiene la esperanza de que la levante para los Mundiales de Doha o a más tardar a finales de este año.