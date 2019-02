Berrocal: "En los malos momentos no hemos jugado juntos"

Madrid, 15 feb (EFE).- Josep María Berrocal, entrenador del Movistar Estudiantes, comentó que una de las causas de la derrota de su equipo ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto es que "en los malos momentos" no han sabido "jugar juntos".

"El Madrid ha hecho un gran partido y hay que felicitarle. Esta derrota no nos puede sacar del camino que llevamos. Debemos ser lo suficientemente listos para saberlo. En los malos momentos no hemos jugado juntos y nos han sacado de la pista físicamente. No hemos sabido estar conectados", dijo Berrocal.

El entrenador colegial ahondó en este aspecto.

"Hemos llegado aquí por haber conseguido la plaza del anfitrión, cosa que hace dos meses era impensable. Esto no nos debe afectar a las siguientes semanas, no hay más. Ahora hay que volver a pensar en la Liga", finalizó Josep María Berrocal.